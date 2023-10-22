Gazze’ye destek veren Dalal Abu Amneh ev hapsine alındı

İsrail’de yaşayan onlarca Arap, Gazze’ye düzenlenen saldırılarla ilgili sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar yüzünden gözaltına alındı.

Gazze paylaşımları olay oldu

Tanınan bir şarkıcı ve sosyal medya ünlüsü olan Dalal Abu Amneh, İsrail’in Nasıra şehrinde gözaltına alınmış ve Çarşamba günü kefaletle serbest bırakılmadan önce iki gün nezarethanede tutulmuştu.

Dalal Abu Amneh, Pazartesi gününe kadar ev hapsinde kalacak.

Dalal Abu Amneh, Filistin bayrağı paylaştı

Avukatı Abeer Baker, Dalal Abu Amneh’in, “kargaşaya yol açan davranışta bulunmak” ve takipçileri arasında şiddetin baş göstermesine sebebiyet vermesi ihtimaliye suçlandığını aktardı.

Dalal Abu Amneh’in, polisin dikkatini çeken paylaşımı, Filistin bayrağı ve Arapça “Allah’tan başka muzaffer yoktur” sözünün yer aldığı bir gönderi oldu.

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