Dünya

Meksika’nın Guerrero eyaletinde terk edilmiş kamyonette 11 kişinin cesedi bulundu

Chilpancingo kentinde, Del Sol otoyolunda terk edilmiş bir kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedi bulundu. Yetkililer, olayın organize suçlarla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Aslı08/11/2024
82 1 dakika okuma süresi
Meksika’nın Chilpancingo kentinde, Del Sol otoyolunda terk edilmiş bir kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedi bulundu.
Seyşeller

Meksika’nın güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Chilpancingo kentinde, Del Sol otoyolunda terk edilmiş bir kamyonetin kasasında 2’si çocuk olmak üzere 11 kişinin cesedi bulundu. Polis, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal etti ve kamyonetin kasasında cesetleri tespit etti.

Meksika’da cesetlerin kimlik çalışması sürüyor

Yetkililer, cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ve olayın organize suçlarla bağlantılı olabileceğini ifade etti. Guerrero eyaleti, uzun süredir uyuşturucu kartelleri ve organize suç gruplarının faaliyetleri nedeniyle yüksek suç oranlarıyla biliniyor.

Chilpancingo, Guerrero eyaletinin başkenti olup, son yıllarda artan şiddet olaylarıyla gündeme gelmiştir. Eyalet genelinde güvenlik güçleri, organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürmektedir.

Meksika genelinde, organize suç gruplarının faaliyetleri nedeniyle benzer olaylar yaşanmakta ve hükümet, güvenlik önlemlerini artırarak bu tür olayların önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer halkı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri konusunda uyardı.

Meksika’da Yucatan Yarımadası’nda, LiDAR teknolojisi kullanılarak orman altında kaybolmuş bir Maya şehri keşfedildi. Ocomtún adı verilen şehirde piramitler, spor sahaları ve geçitler bulundu.

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Aslı08/11/2024
82 1 dakika okuma süresi
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