OrtadoğuDünyaEn Son HaberlerVideo

Rusya, Kiev’i dondurdu

Rusya'nın saldırıları sonrası elektriksiz kalan Ukrayna'nın başkenti Kiev'i halk donmamak için terk etmeye başladı

NationalTurk NL10/01/2026
8 1 dakika okuma süresi
Rusya'nın saldırıları sonrası elektriksiz kalan Ukrayna'nın başkenti Kiev'i halk donmamak için terk etmeye başladı

Rusya’dan Kiev’e ağır darbe

Rusya, Ukrayna savaşında saldırıların dozunu artırırken başkent Kiev ağır darbe aldı.

Rusya‘nın kamikaze İHA’lar ile vurmasının ardından Ukrayna’nın başkentinin neredeyse tamamı elektriksiz kaldı.

Hava sıcaklığının eksi 10, eksi 18 olduğu kentte ısıtma başta, çoğu hayati sistem durdu..

Belediye Başkanı Klitschko’dan acil uyarı! Şehrin yarısı elektriksiz ve ısınma sorunu kapıda. Belediye yönetimi, halkı kenti terk etmeye ve güvenli bölgelere geçmeye çağırdı. Hayat durma noktasına geldi.

ABD-Rusya gerilimi artıyor

Bu arada Rusya’nın termal nükleer santralleri vurması sonrası Ukrayna’nın Dnipro ve Odesa kentlerine de elektrik ve ısıtma sağlanamıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya yönelik olarak, “Ya teslim olursunuz ya da saldırılar artık bu savaşı bitirecek noktada olacak” demişti.

Öte yandan dün Kiev’deki saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.

Ukrayna’nın başkenti karanlığa gömüldü – Video

Bağlantılar
NationalTurk NL10/01/2026
8 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu