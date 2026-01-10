Rusya, Kiev’i dondurdu

Rusya’dan Kiev’e ağır darbe

Rusya, Ukrayna savaşında saldırıların dozunu artırırken başkent Kiev ağır darbe aldı.

Rusya‘nın kamikaze İHA’lar ile vurmasının ardından Ukrayna’nın başkentinin neredeyse tamamı elektriksiz kaldı.

Hava sıcaklığının eksi 10, eksi 18 olduğu kentte ısıtma başta, çoğu hayati sistem durdu..

Belediye Başkanı Klitschko’dan acil uyarı! Şehrin yarısı elektriksiz ve ısınma sorunu kapıda. Belediye yönetimi, halkı kenti terk etmeye ve güvenli bölgelere geçmeye çağırdı. Hayat durma noktasına geldi.

Bu arada Rusya’nın termal nükleer santralleri vurması sonrası Ukrayna’nın Dnipro ve Odesa kentlerine de elektrik ve ısıtma sağlanamıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya yönelik olarak, “Ya teslim olursunuz ya da saldırılar artık bu savaşı bitirecek noktada olacak” demişti.

Öte yandan dün Kiev’deki saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.

Ukrayna’nın başkenti karanlığa gömüldü – Video