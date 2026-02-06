Jeffrey Epstein, Türkiye’den kaç çocuk kaçırdı?

Jeffrey Epstein’in ana hedefi Türkiye miydi?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, kamuoyunda büyük yankı uyandırabilecek iddialarda bulundu. Çömez, ABD’li finansçı ve cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein’in Türkiye’ye 9 kez geldiğini ve bu süreçte yaklaşık 200 milyon dolarlık para transferi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Çömez, iddialarını önceki akşam Ekrem Açıkel’in sunduğu “Vatandaş” programında dile getirdi. Programda özellikle kayıp çocuklar konusuna dikkat çeken Çömez, Türkiye’de bu alandaki verilerin kamuoyundan gizlendiğini savundu.

“104 bin 531 kayıp çocuk var”

Kayıp çocuklara ilişkin Meclis’te soru önergesi verdiğini anlatan Çömez, ilgili kurumların kendisini TÜİK’in internet sitesine yönlendirdiğini söyledi. Ancak paylaşılan verilerin eksik olduğunu ifade eden Çömez, şu bilgileri aktardı:

“TÜİK, yalnızca 2008 ile 2016 yılları arasındaki kayıp çocuk verilerini paylaşmış. Bu 8 yıllık dönemde kayıp çocuk sayısı 104 bin 531. 2016’dan sonraya dair TÜİK sitesinde hiçbir veri yok.”

“Epstein’in hesabından Türkiye’ye 200 milyon dolar çocuk çetelerine aktarıldı Epstein’in özel jeti 9 kez Türkiye’ye indi. ABD senatörü Mehmet Şimşek’e mektup yazarak bu paraları sordu. Uçak kayıtları, yolcu listeleri ve banka transferleri incelenmeli, kamu bankaları üzerinden işlem yapılmış olabilir.”

Turhan Çömez’den Epstein açıklamaları – Video