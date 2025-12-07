Netanyahu: Trump ile ay sonunda görüşeceğim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı ortak basın toplantısında, Gazze’de yürütülen operasyonlara ve ABD ile süren diplomatik temaslara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Gazze’de “ilk hedeflere ulaşıldığını” ifade ederken, bir sonraki aşamanın Hamas’ı tamamen silahsızlandırmak olduğunu dile getirdi. Ay sonunda ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini açıklayan Netanyahu, Gazze planının ikinci aşamasına geçmeye hazır olduklarını söyledi.

Netanyahu: Filistinli komşularımızla gerçek bir barış mümkün

Yeni dönem için diplomatik bir yol haritası çizen Netanyahu, bölgedeki Arap ülkeleri ve Filistinlilerle işe yarar bir barış sürecinin mümkün olduğuna inandığını belirtti. Trump’la yapacağı görüşmenin bu çerçevede kritik önemde olduğunu vurgulayan Netanyahu, “Arap ülkeleri ve Filistinli komşularımızla işe yarar bir barışa giden yol olduğuna inanıyoruz” dedi.

“Trump’ın Gazze planının ilk aşamasını tamamlamak üzereyiz”

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına da değinerek, ikinci aşamanın uygulanmasına hazır olduklarını belirtti. Ay sonunda yapılacak görüşmenin bu geçiş sürecine dair önemli mesajlar içereceğini ifade eden Netanyahu, “İkinci aşamanın nasıl başarılacağına ilişkin çok önemli konuşmalar yapacağım. Trump’ın Gazze planının ilk aşamasını tamamlamak üzereyiz” ifadelerini kullandı.

