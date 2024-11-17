İran, Elon Musk ile BM temsilcisi arasında görüşme iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınında çıkan, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Arakçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kesinlikle böyle bir görüşme olmadı. Bu, ABD basını tarafından ortaya atılan uydurma bir haber” ifadelerini kullandı.

Arakçi, söz konusu haberin İran saatiyle gece 1’de basında yer aldığını belirterek, “Ben ise haberi sabah gördüm ve ciddi olarak değerlendirmedim. Öğle saatlerine kadar da yanıt verilecek düzeyde bir iddia olarak görmedik. New York’ta sabah olmasını bekledik. Bizden habersiz böyle bir görüşmenin yapılamayacağını biliyorum. BM temsilciliğimiz ile yaptığımız görüşmede bunun ABD basını tarafından ortaya atılan uydurma bir haber olduğu belirtildi. Ben de hızlı bir şekilde söz konusu haberin yalanlanması talimatını verdim” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de konuya ilişkin açıklamasında, böyle bir görüşmenin kesinlikle yapılmadığını belirterek, ABD medyasının oluşturduğu propaganda karşısında şaşkın olduklarını ifade etti.

Musk-Erivani arasında gizli görüşme iddiası

ABD merkezli New York Times gazetesi, iki İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen milyarder Elon Musk’ın 11 Kasım Pazartesi günü New York’ta İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile bir araya geldiğini duyurmuştu. Haberde, görüşmede İran ile ABD arasındaki gerginliğin nasıl azaltılabileceği konusunun ele alındığı belirtilmişti. Musk’ın talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmenin bir saatten fazla sürdüğü ve yerinin Erivani tarafından seçilerek gizli tutulduğu aktarılmıştı.

İranlı yetkililer, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, ABD basınında çıkan haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Caesarea’daki evine iki işaret fişeği atıldı. Netanyahu ve ailesinin olay anında evde bulunmadığı açıklanırken, saldırı İsrailli yetkililer tarafından sert bir şekilde kınandı.

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