SpaceX’in Dragon Kapsülü ISS’ye kenetlendi:

14 Mart’ta fırlatılan SpaceX Dragon kapsülü, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yönetilen Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) başarıyla kenetlendi. NASA, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) üyelerinden oluşan Crew-10 ekibi, ISS’ye giriş yaparak görevlerine başladı.

Yeni ekibin birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams’tan ISS hakkında eğitim alacağı, ardından iki astronotun önümüzdeki hafta Dünya’ya dönmesinin planlandığı açıklandı.

Crew-10 Ekibinde Kimler Var?

Anne McClain (NASA): Misyon Komutanı

Nichole Ayers (NASA): Misyon Pilotu

Takuya Onişi (JAXA): Japonya Uzay Araştırma Ajansı Astronotu

Kirill Peskov (Roscosmos): Rusya Federal Uzay Ajansı Astronotu

SpaceX’in sahibi Elon Musk, Crew-10’un ISS’ye ulaşmasıyla ilgili olarak X sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak, Dragon kapsülünün başarıyla hedefine ulaştığını duyurdu.

Wilmore ve Williams’ın 9 Aylık ISS Macerası

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle ISS’ye test uçuşu için gönderilmişti. Ancak Starliner’da yaşanan teknik arızalar nedeniyle dönüşleri sürekli ertelendi. NASA, güvenlik nedeniyle Starliner’ın boş olarak Dünya’ya dönmesi talimatını vermiş ve iki astronot ISS’de mahsur kalmıştı.

Yeni ekibin ISS’deki görevi başlamışken, Wilmore ve Williams’ın önümüzdeki hafta Dünya’ya döneceği belirtiliyor.

