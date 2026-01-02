ABD, İran’ı vuracak mı?

ABD Başkanı’ndan İran’a saldırı sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran’ın barışçıl göstericilere ateş açması ve onları şiddet yoluyla öldürmesi halinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin göstericileri desteklemek üzere harekete geçeceğini söyledi.

Trump, kendisine ait olan “Truth Social” adlı sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, “Hazırız, kilitlendik ve harekete geçmeye hazır durumdayız” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, İran’da son üç yılın en büyük protestoları sırasında bazı kişilerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.

Başlangıçta ekonomik baskılar nedeniyle ortaya çıkan protestolar, ülkenin birçok eyaletinde şiddet olaylarına sahne oldu.

Göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, Pazar günü başlayan ve belirgin biçimde tırmanan huzursuzlukların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu protestolar, bir grup esnafın ulusal para biriminin sert değer kaybı ve hızla artan fiyatlar karşısında hükümetin izlediği politikaları protesto etmek amacıyla toplanmasıyla başlamıştı.

İran ekonomisi, 2018 yılından bu yana ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor.

Bu dönem, Trump’ın ilk başkanlık döneminde uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ABD yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymasıyla başlamıştı.