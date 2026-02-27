Pakistan, Afganistan’a neden savaş açtı?

Pakistan, Taliban’ı sözünü tutmamakla suçluyor

Pakistan yaşanan son çatışmaların ardından Afganistan’daki Taliban yönetimine karşı “açık savaş” ilan etti.

Yetkililer, Taliban askeri karakollarını, karargahlarını ve mühimmat depolarını hava ve kara saldırılarıyla vurduklarını söylüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Pakistan’ın Afganistan’daki hedeflere hava saldırıları başlatmasından bu yana gerilim tırmanıyor.

İki ülke arasında Ekim 2025’teki sınır çatışmalarında onlarca asker hayatını kaybetmiş, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuğuyla bir ateşkes imzalanmış fakat müzakerelerde uzlaşma sağlanamamıştı.

Peki bir süredir devam eden çatışmaların arka planında ne yatıyor?

Anlaşmazlık sebepleri neler?

Pakistan, 2021’de ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sonrası Taliban’ın yeniden iktidarı ele geçirmesini memnuniyetle karşıladı. Şu anda cezaevinde bulunan dönemin Başbakanı İmran Han, Afganların “köleliğin zincirlerini kırdığını” söyledi.

Ancak İslamabad, kısa süre içinde Taliban’ın umduğu gibi iş birliğine yanaşmadığını fark etti.

Pakistan, “terör örgütü” olarak tanımladığı militan grup Tehrik-i Taliban Pakistan’ın (TTP) liderliğinin, birçok savaşçısının ve güneybatıdaki Belucistan eyaleti için bağımsızlık isteyen silahlı isyancıların Afganistan’da bulunduğunu söylüyor.

Dünya genelindeki siyasi şiddet olaylarını ve gösterileri takip eden sivil toplum kuruluşu Armed Conflict Location & Event Data’nın verilerine göre, TTP ile Beluç isyancıların saldırıları 2022’den bu yana giderek arttı.

Kabil, Afganistan topraklarından komşusuna saldırı düzenlendiği iddialarını reddediyor, İslamabad’ı Taliban’ın hasmı IŞİD savaşçılarını saklamakla suçluyor.

İslamabad, ateşkesin Afganistan’dan gelen militan saldırıları nedeniyle uzun sürmediğini, ticaret ve sınır geçişlerinin aksadığını iddia ediyor.

Geçen hafta Reuters’a konuşan güvenlik kaynakları, ülkedeki ordu ve polisi hedef alan saldırıların arkasında Afganistan’daki militanların olduğuna dair “inkar edilemez kanıtları olduğunu” ifade etti.

Kaynaklar, geçen hafta Bajaur bölgesinde 11 emniyet görevlisi ve iki sivilin ölümüne yol açan saldırının bir Afganistan vatandaşı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Söz konusu saldırının sorumluluğunu TTP üstlendi.

Pakistan güvenlik kaynakları, 2024 sonlarından bu yana militanlar tarafından planlanan veya başarıyla gerçekleştirilen Afganistan bağlantılı yedi saldırı olduğunu öne sürüyor.

Pakistan ordusu Pazar gecesi Afganistan sınırındaki bölgeye hava saldırıları düzenlemiş, Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliğinin verdiği bilgilere göre, saldırılar sonucu 13 sivil öldürülmüştü. Taliban hükümeti ise saldırılar sonucu 18 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Pakistan, bu saldırıların başkent İslamabad’daki bir Şii camisine düzenlenen bombalı saldırı ile ülkenin kuzey batısındaki saldırılara misilleme olduğunu duyurmuştu.

Yaklaşık iki hafta önce İslamabad’da bir camiye düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 160 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Analistler, askeri harekatını yoğunlaştırılmasının muhtemel olduğunu, Kabil’in ise misilleme olarak sınır karakollarına baskınlar ve güvenlik güçlerini hedef alan sınır ötesi saldırılar düzenleyebileceğini söylüyor.

Öte yandan iki tarafın askeri kapasitesi arasında bir uçurum var. 172 bin kişilik Taliban ordusu, Pakistan’ın askeri personelinin üçte birinden daha azına sahip.

Taliban’ın en az altı uçağı ve 23 helikopteri var, ancak bunların ne durumda olduğu bilinmiyor. Taliban’ın savaş uçağı veya etkili bir hava kuvveti yok.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü’nün 2025 verilerine göre, Pakistan silahlı kuvvetleri 600 binden fazla aktif personel, 6 binden fazla zırhlı savaş aracı ve 400’den fazla savaş uçağına sahip.

Ülkenin ayrıca nükleer silahları da bulunuyor.

