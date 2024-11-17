Zelenski: Savaşı Gelecek Yıl Diplomasiyle Bitirmek İçin Çalışmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Radyosu’na verdiği röportajda, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini söyledi. Zelenski, “Savaşı gelecek yıl diplomatik yollarla bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Trump’a Tebrik Mesajı

Zelenski, ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump’ı tebrik ettiğini belirtti. Trump’ın Ukrayna’ya destek verdiğini ve savaşın sona erdirilmesi konusunda istekli olduğunu dile getiren Zelenski, “Trump, savaşı bitirmek istediğini ve Ukrayna’nın desteklenmesinden yana olduğunu söyledi” dedi.

Ukrayna’nın Füze Testleri Başladı

Röportajında Ukrayna’nın savunma gücünü artırma çabalarına da değinen Zelenski, Ukrayna yapımı dört farklı füze tipinin test edilmeye başlandığını duyurdu. Bu adımın, Ukrayna’nın savunma kapasitesini güçlendirmek ve müttefiklere olan bağımlılığı azaltmak için atıldığını vurguladı.

Diplomatik ve Askeri Güç Dengesi

Zelenski, diplomatik çabaların yanı sıra askeri hazırlıkların da devam ettiğini belirterek, Rusya’nın savaşta ilerleme kaydettiği bölgelerde Ukrayna birliklerinin savunma hattını güçlendirdiğini ifade etti. “Barış, sadece diplomasiyle değil, aynı zamanda güçlü bir savunma gücüyle mümkündür” dedi.

“Savaş Son Bulmalı”

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış görüşmelerine yönelik samimi bir isteği olmadığını, müzakerelerin daha çok askeri faaliyetleri sürdürmek için bir araç olarak kullanıldığını ileri sürdü. Ukrayna’nın ise bu süreci barışçıl yollarla sona erdirmek için çaba göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Diplomasi ve Direniş Yan Yana

Zelenski’nin açıklamaları, Ukrayna’nın hem diplomatik hem de askeri alanda denge kurarak savaşın sona erdirilmesi için kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Ukrayna, 2024’te savaşı sona erdirme hedefiyle uluslararası toplumun desteğini de arkasına almak istiyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı.

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