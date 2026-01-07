İran’da Mossad’la iş birliği yapan casus idam edildi

İran’da İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile iş birliği yaptığı suçlamasıyla yargılanan Ali Ardestani’nin idam cezası, Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından bu sabah infaz edildi. Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı, infazın kararın kesinleşmesinden sonra gerçekleştirildiğini duyurdu.

Suçlamaları kabul etti

Haberde, Ardestani’nin yargılama sürecinde Mossad subaylarıyla bilinçli şekilde temas kurduğunu kabul ettiği, belirli ödemeler ve vaatler karşılığında İsrail istihbaratı adına görevler üstlendiğini itiraf ettiği belirtildi. Mahkemenin, sanığın beyanları ile güvenlik birimlerinin sunduğu delilleri dikkate alarak idam cezasına hükmettiği aktarıldı.

İsrail adına hassas bölgeler hakkında bilgi topladı

Dosyaya göre Ardestani, Mossad’ın talimatları doğrultusunda İran’daki bazı özel ve hassas noktaların fotoğraf ve görüntülerini çekti, hedef olarak belirlenen kişi ve yerlere ilişkin bilgileri İsrail istihbaratına aktardı. Ödemelerin ise kripto para yoluyla yapıldığı bildirildi.

Görev sırasında yakalandı

Ali Ardestani’nin, İsrail adına yürüttüğü bir görev esnasında güvenlik güçlerince tespit edilerek gözaltına alındığı, sorgusunda iş birliği nedenini “yüksek miktarda para ve İngiltere vizesi alma” amacıyla açıkladığı kaydedildi.

