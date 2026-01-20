Netanyahu’dan Türkiye ve Katar askerine veto

Gazze’nin geleceğine ilişkin uluslararası planların yeniden masaya geldiği süreçte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Netanyahu, İsrail Meclisi Knesset’te yaptığı konuşmada, Gazze’ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü içinde Türkiye ve Katar askerlerinin yer almasına onay vermeyeceklerini açıkladı. Washington yönetiminin ikinci aşamasını başlattığı Gazze planına da değinen Netanyahu, Gazze’de kurulması öngörülen yönetim yapısı konusunda Beyaz Saray ile fikir ayrılıkları yaşandığını söyledi. Netanyahu’nun konuşmasında İran’a yönelik sert mesajlar da öne çıktı.

Netanyahu: Türkiye ve Katar askerine izin vermeyeceğiz

Netanyahu, Knesset’teki konuşmasında Gazze’de görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü ile ilgili tutumlarını net sözlerle ifade etti. İsrail Başbakanı, bu güç içinde Türkiye ve Katar’ın askeri varlığına onay vermeyeceklerini bildirdi.

Gazze yönetimi konusunda Beyaz Saray’la fikir ayrılığı

Netanyahu, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’ne destek amacıyla oluşturulması planlanan Gazze Yönetim Kurulu konusunda ABD yönetimiyle aynı noktada olmadıklarını söyledi. Bu başlıkta Beyaz Saray ile fikir ayrılıkları yaşandığını belirten Netanyahu, Amerikalı müttefikleriyle konuyu müzakere ettiklerini dile getirdi.

İran mesajı: Eşi görülmemiş güçle karşılık veririz

Konuşmasında İran’a da geniş yer ayıran Netanyahu, olası bir saldırı durumunda çok daha sert bir karşılık verileceği iddiasında bulundu. Netanyahu, İran’ın olası bir saldırısına daha önce görülmemiş ölçekte bir güçle karşılık vereceklerini öne sürdü.

İsrail Başbakanı ayrıca, İran’ın geleceğinde nelerin yaşanacağının şimdiden kestirilemeyeceğini savunurken, bölgede hiçbir şeyin eskisi gibi kalmayacağının “kesin” olduğunu iddia etti.

