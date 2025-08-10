Gazze’de açlık ve saldırılar artıyor! 24 saatte 5 kişi öldü

Gazze Şeridi, İsrail’in aylar süren saldırıları ve ağır ablukası nedeniyle tarihin en ağır insani krizlerinden birini yaşıyor. Su, gıda, ilaç ve hijyen malzemelerinin tükenme noktasına geldiği bölgede açlıktan ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100’ü çocuk olmak üzere 217’ye ulaştığını açıkladı. Saldırılar ise yardım için bekleyen sivilleri dahi hedef almaya devam ediyor.

Gazze’de açlık can almaya devam ediyor

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, İsrail’in dayattığı açlığın can kayıplarını artırdığını belirtti. Son 14 günde Gazze’ye sadece 1.210 yardım tırı giriş yapabildi. Oysa en temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için aynı sürede 8.400 tırın bölgeye ulaşması gerekiyor. Bu da mevcut yardımın ihtiyacın sadece yüzde 14’ünü karşıladığı anlamına geliyor.

Yardımlar engelleniyor, yağmalanıyor

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in yardım akışını bilinçli olarak engellediğini ve sınır kapılarını kapalı tuttuğunu belirtti. Açıklamada, kasıtlı olarak yaratılan güvenlik boşluğu nedeniyle yardım tırlarının bir kısmının yağmalandığı, bu durumun “aç bırakma ve kaos mühendisliği” politikasının bir parçası olduğu vurgulandı.

Saldırılar sivilleri hedef alıyor

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 61 kişiyi öldürdü, 363 kişiyi yaraladı. Han Yunus, Nusayrat, Sudaniyye ve Şucaiyye’de yardım bekleyen siviller ve zorla yerinden edilenlerin barındığı çadırlar hedef alındı. Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 61 bin 430’a, yaralı sayısı ise 152 bin 850’ye ulaştı.

Gazze’de çocukların dramı

Bölgede yaşanan trajedilerden biri, İsrail saldırısında annesini kaybeden küçük kızın feryadı oldu. At arabasında taşınan annesinin naaşı başında “Keşke senin yerinde ben olsaydım anneciğim” diyerek ağlayan kız, “İlaç getirip beni tedavi ediyordun, şimdi tedavimi kim yapacak?” sözleriyle acısını dile getirdi.

Batı Şeria’da baskınlar

İsrail askerleri, Batı Şeria’da Cenin, Nablus, Tulkerim, Beytullahim ve Selfit kentlerine baskın düzenledi. Evleri basılan ve sokaklarda darbedilen Filistinliler arasında baba-oğul ve yol kenarında durdurulan bir sürücü de bulunuyor. Gözaltına alınanların sayısının 10’u bulduğu bildirildi.