İnsani ara bitti! İsrail, Gazze’ye saldırılarını artırarak sürdürüyor

İsrail ordusu, “insanı ara”nın sona ermesiyle Gazze Şeridi’ne yeniden başlattığı saldırılara şiddetini artırarak devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze‘de “insani ara”nın ardından İsrail’in saldırılarının yeniden başlamasıyla ilgili, İsrail’in uluslararası insancıl hukuka uymasının zorunlu olduğu mesajını verdi.

İsrail saldırılara devam ediyor

Borrell, X hesabından İsrail’in Gazze’deki saldırılarının yeniden başlaması ve sivil kayıpların artmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail’in meşru müdafaa hakkını nasıl kullandığı önemli. İsrail’in uluslararası insancıl hukuka ve savaş hukukuna saygı duyması zorunludur. Bu sadece ahlaki bir yükümlülük değil, aynı zamanda hukuki bir yükümlülüktür.” ifadesini kullandı.

Macron: Savaş 10 yıl sürer

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in “Hamas’ı yok etme hedefi”ni sorgulayarak bunun ikna edici olmadığı mesajını verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı’na (COP28) katılan Macron, düzenlediği basın toplantısında “İsrail yönetiminin hedeflerini ve nihai amacını daha açık şekilde tanımlaması gereken dönemdeyiz. Hamas’ın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğuna inanan kimse var mı? Eğer (hedef) böyleyse savaş 10 yıl sürer.” dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu’dan ‘uluslararası baskı’ söylemi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Savunma Bakanı Yoav Gallant’a ortak basın toplantısı yapmayı önerdiğini, ancak Gallant’ın bunu reddettiğini belirtti.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saldırıları nedeniyle İsrail’e yönelik “uluslararası baskı olduğunu” ama buna rağmen hedeflerine ulaşmak için alan oluşturduklarını söyleyen Netanyahu, “Nihayetinde kararları biz veriyoruz ve nihai kararımız Hamas’ı yok etmek, rehinelerimizi iade ettirmek ve Gazze’de yeni bir terör kontrolünün olmamasını sağlamaktır.” dedi.

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant’ın ayrı basın toplantısı düzenlemesine ilişkin soruya, “Savunma Bakanı’na bu akşam bir ortak basın toplantısı düzenlemeyi önerdim. Karar onun kararı.” karşılığını verdi.

DSÖ: Derhal ateşkes

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin, “Tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum, derhal ateşkes.” ifadesini kullandı.

Ghebreyesus ayrıca, Gazze’de devam eden çatışma ve ağır bombardımana ilişkin haberlerin dehşet verici olduğunun altını çizdi.

İsrail’in Gazze’yi işgalinde son durum

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 6 bin 150’den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere, 15 bin 207’ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi’nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık’ta “insani ara”nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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