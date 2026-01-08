Donald Trump imzaladı, ABD 66 kuruluştan çekildi
ABD Başkanı Donald Trump, 31’i BM’ye bağlı olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD’nin katılım ve finansmanını sona erdiren kararnameyi imzaladı
Donald Trump, “Önce ABD” dedi
Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump‘ın bugün imzaladığı başkanlık kararnamesine atıf yapılarak, ABD’nin toplam 66 uluslararası kuruluştan geri çekildiği belirtildi.
Açıklamada, “Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD’nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı.” ifadesine yer verildi.
Söz konusu kararın, ilgili uluslararası kuruluşların “Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareket etmesinden” dolayı alındığına dikkat çekilen açıklamada, 31’i BM nezdinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD’nin hem katılım hem de finansman olarak çekileceği kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te başladığı ikinci başkanlık döneminin ilk günlerinde Paris İklim Anlaşması ve BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekilmiş, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) gönderilen fonları ise durdurmuştu.
Donald Trump daha önce de çekmişti
ABD bu karardan önce de önemli BM kuruluşlarından çekilmişti. Bunlar arasında, İsrail karşıtı tutumun gerekçe gösterildiği BM Eğitim, Bilim, Kültür Örgütü (UNESCO), yine İsrail gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası İklim ve Çevre (Paris) Sözleşmesi de bulunuyor. ABD’nin UNESCO, UNHCR, WHO gibi örgütlerdeki bütçe payı yüzde 20 civarındaydı. ABD’nin çekilmesiyle bu kuruluşlarda Çin, Rusya ve AB’nin etkisi artsa da kuruluşların iş kalitesi ve küresel etkisi azaldı.
Donald Trump’ın ABD’yi çektiği kuruluşların önemli bir kısmının merkezleri de BM Genel merkezinin bulunduğu Nev York’ta bulunuyor ve bu kuruluşlarda dünyanın her ülkesinden binlerce uluslararası bürokrat çalışıyor.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan BM sistemi bünyesi ve ayrıca örgütlenen uluslararası kuruluşlar, ilerlemeci bir zihniyetin ürünü ve adaletsizliklerin uluslararası makro siyaset dışında kalan alanlarda hafifletilmesinde işlev görüyor. ABD’nin bu kararı aslında bu reformist ve ilerlemeci bakışa karşı izolasyonist bir manifesto anlamına da geliyor.
ABD’nin medeniyetler İttifakı ve BM Kadın Birimi dahil desteğini çektiği 66 kuruluşun tam listesi şöyle:
1- Birleşmiş Milletler Dışı Kuruluşlar:
24/7 Karbonsuz Enerji Sözleşmesi
Colombo Plan Konseyi
Çevresel İşbirliği Komisyonu
Eğitim Bekleyemez
Hibrit Tehditlerle Mücadele İçin Avrupa Mükemmeliyet Merkezi
Avrupa Ulusal Karayolu Araştırma Laboratuvarları Forumu
Çevrimiçi Özgürlük Koalisyonu
Küresel Topluluk Katılımı ve Direnç Fonu
Küresel Terörle Mücadele Forumu
Siber Uzmanlık Küresel Forumu
Göç ve Kalkınma Küresel Forumu
Küresel Değişim Araştırmaları İçin Amerika Kıtası Enstitüsü
Madencilik, Mineraller, Metaller ve Sürdürülebilir Kalkınma Hükümetlerarası Forumu
İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli
Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim-Politika Hükümetlerarası Platformu
Kültürel Mülkiyetin Korunması ve Restorasyonu Çalışmaları Uluslararası Merkezi
Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi
Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü
Uluslararası Enerji Forumu
Sanat Konseyleri ve Kültür Ajansları Uluslararası Federasyonu
Demokrasi ve Seçim Yardımı Uluslararası Enstitüsü
Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü
Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
Uluslararası Güneş İttifakı
Uluslararası Tropikal Kereste Örgütü
Doğa Koruma Uluslararası Birliği
Coğrafya ve Tarih Pan-Amerikan Enstitüsü
Atlantik İşbirliği Ortaklığı
Asya’da Gemilere Karşı Korsanlık ve Silahlı Soygunla Mücadele Bölgesel İşbirliği Anlaşması
Bölgesel İşbirliği Konseyi
21’inci Yüzyıl İçin Yenilenebilir Enerji Politikası Ağı
Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi
Pasifik Bölgesel Çevre Programı Sekreterliği
Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu
2- Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluşları:
Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı
BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) — Afrika Ekonomik Komisyonu
ECOSOC — Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu
ECOSOC — Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu
ECOSOC — Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu
Uluslararası Hukuk Komisyonu
Ceza Mahkemeleri İçin Uluslararası Kalıntı Mekanizması
Uluslararası Ticaret Merkezi
Afrika Özel Danışmanı Ofisi
Silahlı Çatışmalardaki Çocuklar İçin Genel Sekreter Özel Temsilcisi Ofisi
Çatışmalarda Cinsel Şiddet Konusunda Genel Sekreter Özel Temsilcisi Ofisi
Çocuklara Yönelik Şiddet Konusunda Genel Sekreter Özel Temsilcisi Ofisi
Barış İnşası Komisyonu
Barış İnşası Fonu
Afrika Kökenli Halklar Daimi Forumu
BM Medeniyetler İttifakı
Gelişmekte Olan Ülkelerde Ormansızlaşma ve Orman Tahribatından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması Üzerine BM İşbirliği Programı
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı
BM Demokrasi Fonu
BM Enerji
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi BM Varlığı
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
BM İnsan Yerleşimleri Programı
BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
BM Okyanuslar
BM Nüfus Fonu
BM Konvansiyonel Silahlar Sicili
BM Sistem Koordinasyon İçin İcra Kurulu Başkanları Kurulu
BM Sistem Personel Koleji
BM Su
BM Üniversitesi