Donald Trump imzaladı, ABD 66 kuruluştan çekildi

Donald Trump, “Önce ABD” dedi

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump‘ın bugün imzaladığı başkanlık kararnamesine atıf yapılarak, ABD’nin toplam 66 uluslararası kuruluştan geri çekildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD’nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı.” ifadesine yer verildi.

Söz konusu kararın, ilgili uluslararası kuruluşların “Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareket etmesinden” dolayı alındığına dikkat çekilen açıklamada, 31’i BM nezdinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD’nin hem katılım hem de finansman olarak çekileceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te başladığı ikinci başkanlık döneminin ilk günlerinde Paris İklim Anlaşması ve BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekilmiş, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) gönderilen fonları ise durdurmuştu.

Donald Trump daha önce de çekmişti

ABD bu karardan önce de önemli BM kuruluşlarından çekilmişti. Bunlar arasında, İsrail karşıtı tutumun gerekçe gösterildiği BM Eğitim, Bilim, Kültür Örgütü (UNESCO), yine İsrail gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası İklim ve Çevre (Paris) Sözleşmesi de bulunuyor. ABD’nin UNESCO, UNHCR, WHO gibi örgütlerdeki bütçe payı yüzde 20 civarındaydı. ABD’nin çekilmesiyle bu kuruluşlarda Çin, Rusya ve AB’nin etkisi artsa da kuruluşların iş kalitesi ve küresel etkisi azaldı.

Donald Trump’ın ABD’yi çektiği kuruluşların önemli bir kısmının merkezleri de BM Genel merkezinin bulunduğu Nev York’ta bulunuyor ve bu kuruluşlarda dünyanın her ülkesinden binlerce uluslararası bürokrat çalışıyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan BM sistemi bünyesi ve ayrıca örgütlenen uluslararası kuruluşlar, ilerlemeci bir zihniyetin ürünü ve adaletsizliklerin uluslararası makro siyaset dışında kalan alanlarda hafifletilmesinde işlev görüyor. ABD’nin bu kararı aslında bu reformist ve ilerlemeci bakışa karşı izolasyonist bir manifesto anlamına da geliyor.

ABD’nin medeniyetler İttifakı ve BM Kadın Birimi dahil desteğini çektiği 66 kuruluşun tam listesi şöyle:

1- Birleşmiş Milletler Dışı Kuruluşlar:

24/7 Karbonsuz Enerji Sözleşmesi

Colombo Plan Konseyi

Çevresel İşbirliği Komisyonu

Eğitim Bekleyemez

Hibrit Tehditlerle Mücadele İçin Avrupa Mükemmeliyet Merkezi

Avrupa Ulusal Karayolu Araştırma Laboratuvarları Forumu

Çevrimiçi Özgürlük Koalisyonu

Küresel Topluluk Katılımı ve Direnç Fonu

Küresel Terörle Mücadele Forumu

Siber Uzmanlık Küresel Forumu

Göç ve Kalkınma Küresel Forumu

Küresel Değişim Araştırmaları İçin Amerika Kıtası Enstitüsü

Madencilik, Mineraller, Metaller ve Sürdürülebilir Kalkınma Hükümetlerarası Forumu

İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim-Politika Hükümetlerarası Platformu

Kültürel Mülkiyetin Korunması ve Restorasyonu Çalışmaları Uluslararası Merkezi

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi

Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü

Uluslararası Enerji Forumu

Sanat Konseyleri ve Kültür Ajansları Uluslararası Federasyonu

Demokrasi ve Seçim Yardımı Uluslararası Enstitüsü

Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı

Uluslararası Güneş İttifakı

Uluslararası Tropikal Kereste Örgütü

Doğa Koruma Uluslararası Birliği

Coğrafya ve Tarih Pan-Amerikan Enstitüsü

Atlantik İşbirliği Ortaklığı

Asya’da Gemilere Karşı Korsanlık ve Silahlı Soygunla Mücadele Bölgesel İşbirliği Anlaşması

Bölgesel İşbirliği Konseyi

21’inci Yüzyıl İçin Yenilenebilir Enerji Politikası Ağı

Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi

Pasifik Bölgesel Çevre Programı Sekreterliği

Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu

2- Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluşları:

Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) — Afrika Ekonomik Komisyonu

ECOSOC — Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu

ECOSOC — Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu

ECOSOC — Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu

Uluslararası Hukuk Komisyonu

Ceza Mahkemeleri İçin Uluslararası Kalıntı Mekanizması

Uluslararası Ticaret Merkezi

Afrika Özel Danışmanı Ofisi

Silahlı Çatışmalardaki Çocuklar İçin Genel Sekreter Özel Temsilcisi Ofisi

Çatışmalarda Cinsel Şiddet Konusunda Genel Sekreter Özel Temsilcisi Ofisi

Çocuklara Yönelik Şiddet Konusunda Genel Sekreter Özel Temsilcisi Ofisi

Barış İnşası Komisyonu

Barış İnşası Fonu

Afrika Kökenli Halklar Daimi Forumu

BM Medeniyetler İttifakı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Ormansızlaşma ve Orman Tahribatından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması Üzerine BM İşbirliği Programı

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı

BM Demokrasi Fonu

BM Enerji

Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi BM Varlığı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

BM İnsan Yerleşimleri Programı

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü

BM Okyanuslar

BM Nüfus Fonu

BM Konvansiyonel Silahlar Sicili

BM Sistem Koordinasyon İçin İcra Kurulu Başkanları Kurulu

BM Sistem Personel Koleji

BM Su

BM Üniversitesi

