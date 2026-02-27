ABD-İran savaşı artık başlıyor

ABD gemisi İsrail kıyılarında

ABD‘nin İsrail’deki Büyükelçiliği, İran’la artan gerilim ve oluşan güvenlik riskleri nedeniyle kritik görevde bulunmayan personel ile ailelerine ülkeyi terk etme izni verdi.

Kararın, bölgede artan güvenlik endişeleri sonrası alındığı bildirildi. Açıklama, ABD’nin en büyük uçak gemisi olan ve İran’a karşı konuşlandığı belirtilen USS Gerald R. Ford’un İsrail kıyılarına demirlemesinin ardından geldi.

Söz konusu gemi, olası bir İran senaryosunda önemli bir askeri unsur olarak değerlendiriliyor.

“Güvenlik riskleri nedeniyle”

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu’ndan ayrılmasına izin vermiştir” denildi.

Ayrıca gelişmelere bağlı olarak, personel ve ailelerinin İsrail’in bazı bölgelerine, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria’ya seyahatlerinin kısıtlanabileceği ya da tamamen yasaklanabileceği bildirildi.

Büyükelçiden ‘Bugün ayrılın’ uyarısı

New York Times’ın ulaştığı bilgilere göre, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, personele gönderdiği e-postada ülkeyi terk etmek isteyenlerin “bunu bugün yapmaları” gerektiğini belirtti.

Huckabee, açıklamasında “Eğer ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın” ifadelerini kullandı. Personelin Ben-Gurion Havalimanı’ndan herhangi bir ülkeye rezervasyon yaptırabileceğini belirten Huckabee, önceliğin hızlı şekilde İsrail’den ayrılmak olduğunu vurguladı.

Büyükelçi, “Panik olmaya gerek yok ancak gitmek isteyenler için planlama önemli” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği internet sitesinde de seyahat uyarısı yayımlandı. Açıklamada, “Güvenlik riskleri dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı, İsrail’deki misyonumuzdaki acil olmayan hükümet personeli ve ailelerinin ülkeyi terk etmelerine yetki vermiştir” ifadeleri yer aldı.

Ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ayrılma seçeneğini değerlendirmesi gerektiği de kaydedildi.

ABD‘nin adımının ardından Çin de İran’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Çin devlet ajansı Xinhua, İran’daki güvenlik durumunun ve artan gerilimin Çin vatandaşları açısından risk oluşturduğunu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Kanada ve Polonya da vatandaşlarına İran’ı terk etmeleri yönünde uyarı yapmıştı.

İsrail’de sığınaklar açıldı ve IDF hava savunması için seferberlik başlattı.

Açıklamada, birçok ülkenin de vatandaşlarına İran’ı terk etmeleri yönünde tavsiyede bulunduğu ifade edilerek, Çin vatandaşlarına İran’a seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Halihazırda İran’da bulunan Çin vatandaşlarının güvenlik önlemlerini artırmaları ve en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri istendi.

Uyarıda ayrıca, Çin’in İran’daki ve komşu ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerinin vatandaşlara gerekli desteği sağlayacağı, ticari uçuşlar ve kara yolu üzerinden tahliye imkanlarının değerlendirileceği kaydedildi.

İran için uçaklar art arda geliyor – Video