Pişmiş tavuk Paris Saint Germain!

Paris Saint Germain’e nazar değdi

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligi, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa’da şampiyon olup FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ikinci olan Paris Saint Germain‘in son 24 saatte yaşadığı sakatlıklar adeta “Pes” dedirtti. Fransız devinin Katalan teknik direktörü Luis Enrique bisikletten düşüp köprücük kemiğini kırdı ve ameliyat edildi. Ayrıca takımı geçen sezon 61 karşılaşmada 16 gol, 16 asistle oynayan Desire Doue’nin milli takım maçında sakatlandığı ve sahalardan en az 3-4 hafta uzak kalacağı açıklandı. PSG’ye ikinci şok da Fransa Milli Takımı’ndan geldi. Fransa’nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Ukrayna karşısında 2-0 kazandığı maçta Doue’nin ardından sakatlanan Ousmane Dembele de 5-6 hafta oynayamayacak. 28 yaşındaki futbolcu, PSG’de, geçen sezon 49 maçta 33 golle yıldızlaşmıştı.