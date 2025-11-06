Japonya’da rekor sayıda ayı saldırısı: Polis artık silah kullanabilecek

Japonya, bu yıl ülke genelinde artan ayı saldırılarıyla sarsıldı. Rekor düzeyde can kaybı yaşanmasının ardından Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA), güvenlik güçlerinin halka saldıran ayılara karşı ateşli silah kullanmasına izin verme kararı aldı.

Daha önce yalnızca kaçırma ya da rehine krizleri gibi istisnai durumlarda kullanılan polis tüfekleri, 13 Kasım’dan itibaren saldırgan ayılara karşı da devreye sokulabilecek.

Yeni düzenlemeye göre, özellikle ayı saldırılarının yoğunlaştığı Iwate ve Akita eyaletlerinde görevli çevik kuvvet ekipleri, acil durumlarda doğrudan müdahalede bulunabilecek.

Her iki bölgeye de ilk etapta bir amir, yerel koordinatör bir memur ve iki nişancıdan oluşan ekipler gönderilecek.

“Halkın güvenliği en önemli önceliğimiz”

NPA Genel Müdürü Yoshinobu Kusunoki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni ekiplerin özel eğitimden geçirileceğini belirtti:

“Hazırlıklarımızı hızla tamamlayarak önümüzdeki hafta bölgedeki faaliyetlerimize başlamayı umuyoruz. Halkın güvenliği bizim en önemli önceliğimiz. Hasarı en aza indirmek için yerel yönetimlerle yakın iş birliği içinde çalışacağız.”

Japonya’da ayı saldırılarında can kaybı rekor kırdı

Japonya Çevre Bakanlığı, bu yıl ayı saldırıları sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, bunun da şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğunu açıkladı.

Saldırıların özellikle kırsal bölgelerde yoğunlaşması, hükümeti ek önlemler almaya itti. Son olarak Akita eyaletinde yürütülen ayı kontrol operasyonlarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli de destek vermeye başlamıştı.

