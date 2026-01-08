İran’da korkunç cinayet

İran’da cinayet anı videoya çekildi

İran‘ın, İranşahr kentinde bulunan Şehirdaraz karakolunun komutanı, İranşahr şehrinin polis şefi ve eski istihbarat servisi başkanı Mahmoud Haqiqat öldürüldü.

Suikasti düzenleyenler saldırı anını yayınladı aracına yönelik gerçekleştirdikleri eylemin videosunu paylaştı.

Aracıyla ilerlerken yanına yaklaşan araçtan uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan Haqiqat hayatını kaybederken aracı ağaca çarptı.

Ülkede Haqiqat, rejim karşıtı Beluçları bastırmaktan sorumluydu.

Jaish al adl örgütü kimdir

Saldırıyı üstlenen Jaish Al Adl adlı örgüt Pakistan kökenli ve İŞİD tarafından kuruldu.

Jaish Al Adl’ın, İran’a karşı, cinayeti İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD ile birlikte düzenlediği öne sürüldü.

Jaiyh Al Adl, Çin , Pakistan , Japonya , Yeni Zelanda , Rusya , ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenmiş bir terör örgütüdür . 2025 İran-İsrail savaşının ardından Jaysh al-Adl’ın Belucistan halkına gruba katılma çağrısında bulunduğu bildirildi.

2025 İsrail’in yaptığı saldırının ardından Jaysh al-Adl’ın Belucistan halkına gruba katılma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Halk Savaşçıları Cephesi’nde (PFF) birleşeceklerini duyurdular .

Grup, askeri personele yönelik çeşitli saldırıların sorumluluğunu üstlendi .

Grup, Sistan ve Belucistan’ın bağımsızlığı ve Beluç halkı için daha büyük haklar için savaşan ayrılıkçı bir grup olduğunu iddia etti . Grup ayrıca , faaliyet gösteren bir diğer Beluç silahlı grubu olan Ansar el-Furqan ile de bağlarını sürdürüyor.

Salahuddin Farooqui, 2024’te Pakistan ve Molla Rejiminin ortak operasyonunda öldürülene kadar Jaysh al-Adl’ın başıydı. Kardeşi Amir Naroui, Afganistan’da Taliban liderliğindeki İslam Emirliği tarafından öldürüldü. Jaysh al-Adl, Suriye iç savaşına müdahalesini şiddetle kınadı .

2010 yılında lideri Abdolmalek Rigi’yi yakalayıp idam etmesinin ardından zayıflayan Sünni militan grup Cundallah üyeleri tarafından kuruldu . İlk büyük saldırısı Ekim 2013’te gerçekleşti.

Jaiyh al-Adl, Iran , Çin , Pakistan , Japonya , Yeni Zelanda , Rusya ve ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır .

2025 Iran-İsrail savaşının ardından Jaysh al-Adl’ın Belucistan halkını gruba katılmaya çağırdığı bildirildi.

Devlet medyası, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin grubun önemli destekçileri olduğunu iddia etti.

25 Ağustos 2012’de bir saldırıda IRGC’nin 10 üyesi öldürüldü.

25 Ekim 2013’te grup, Saravan şehrinde 14 sınır muhafızının öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi . Grup, saldırının idam cezasına çarptırılan 16 Beluç mahkûmun intikamı olduğunu iddia etti.

Mahkûmlar uyuşturucu kaçakçılığı ve aşırıcılıktan hüküm giymişti. Saldırının sonucu olarak, molla rejimi yetkililer 26 Ekim 2013’te 16 mahkûmu astı.

Haftalar sonra, 6 Kasım’da, iki saldırgan Sistan ve Beluçistan eyaletinin Zabol şehrinde Musa Nuri’nin aracına ateş açtı .

Saldırıda, Zabol şehir savcısı Nuri ve şoförü de dahil olmak üzere en az iki kişi öldü. Jaysh al-Adl, saldırının yanı sıra birkaç gün önce mahkûmların asılmasının da sorumluluğunu üstlendi.

Dokuz gün sonra, militanlar sınır muhafızlarının devriyesine saldırdı , on dört muhafızı öldürdü ve altısını yaraladı

İran’da suikast anı – video