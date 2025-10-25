Japonya-Rusya hattında hava sahası gerilimi

Japonya ile Rusya arasında bölgesel güvenlik gerilimini tırmandıracak yeni bir olay yaşandı. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Rusya’ya ait nükleer silah taşıma kapasiteli Tu-95 stratejik bombardıman uçakları ile Su-35 savaş uçaklarının Japon Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirerek ülke hava sahasına yaklaştığını açıkladı.

Koizumi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait jetlerin önlem amaçlı havalandığını belirterek, “Rusya, Ukrayna’yı işgal ederken ülkemizin etrafında da günlük askeri operasyonlar yürütüyor. Gerçek bu” dedi.

Japonya’dan önlem hamlesi

Savunma Bakanı Koizumi, SDF’nin olası ihlallere karşı 24 saat esasına dayalı teyakkuz halinde olduğunu vurguladı. Bakanlık, yapılan gözlem ve takip faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü, radar sistemlerinin sürekli aktif olduğunu duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, iki Tu-95 bombardıman uçağı ve iki Su-35 savaş uçağının Japonya’nın batı kıyısı açıklarında, Japon Denizi üzerinde uçtuğu belirtildi.

Uçakların Sado Adası yönüne ilerledikten sonra kuzeye döndüğü aktarıldı. Bakanlık ayrıca Rus uçaklarına ait fotoğraflar ve uçuş rotasının haritasını da kamuoyu ile paylaştı.

Moskova’dan “rutin devriye” açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı ise yapılan uçuşun tamamen “rutin bir devriye görevi” olduğunu savundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tu-95 uçakları Japon Denizi üzerinde, uluslararası sularda 11 saatten fazla süren bir devriye gerçekleştirmiştir. Tüm uçuşlar, hava sahasının kullanımına dair uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak yapılmaktadır.”

Açıklamada, uzun menzilli bombardıman uçaklarına Su-35S ve Su-30SM jetlerinin eşlik ettiği, zaman zaman yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının da aynı güzergâhta görüldüğü ifade edildi.

Bölgesel hava sahası tansiyonu

Son haftalarda Avrupa ülkeleri de benzer ihlaller nedeniyle Rusya’yı sert biçimde eleştiriyor. Litvanya, geçen perşembe günü Rus savaş uçaklarının hava sahasına kısa süreli girdiğini duyurmuştu. Moskova ise söz konusu uçuşların yakın bölgede yapılan tatbikatların bir parçası olduğunu savunmuştu.

Asya-Pasifik hattında artan bu tür hava sahası gerilimleri, Rusya’nın Ukrayna savaşını sürdürdüğü bir dönemde bölgesel güvenlik endişelerini daha da derinleştiriyor.

