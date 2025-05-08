Kuzey Kore’den Japon Denizi’nde füze provokasyonu

Kuzey Kore, birden fazla kısa menzilli balistik füze denemesiyle bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yapılan açıklamada, füzelerin yerel saatle 08.10 ila 09.20 arasında ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden fırlatıldığı belirtildi. JCS, füzelerin yaklaşık 800 kilometre mesafe kat ettikten sonra Japon Denizi’ne düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, “Ordumuz gözlem faaliyetlerini artırarak ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımını sürdürmekte, muhtemel provokasyonlara karşı teyakkuzda kalmaktadır” denildi. JCS Sözcüsü Lee Sung-jun ise, bu denemenin olası ihracat müşterilerine yönelik bir performans testi olabileceğine dikkat çekti.

Japonya’dan Kuzey Kore’nin kararına tepki

Japonya hükümeti de Pyongyang’ın füze fırlatmasını doğruladı. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, füzelerin yaklaşık 100 kilometrelik irtifaya ulaştığı ve Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesine girmeden denize düştüğü bildirildi. İlk tespitlere göre herhangi bir zararın meydana gelmediği belirtildi.

Savunma Bakanı Gen Nakatani, “Bu tür denemeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlalidir. Halkımızın güvenliğini tehdit eden bu eylemleri şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi de füze denemesinin bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ettiğini belirterek, “Kuzey Kore’yi Pekin Büyükelçiliğimiz aracılığıyla protesto ettik” dedi.

Daha önce 10 Mart’ta fırlatmıştı

Kuzey Kore, son olarak 10 Mart’ta Sarı Deniz yönüne balistik füze denemesi yapmıştı. O deneme, Güney Kore ve ABD’nin ortak yürüttüğü “Özgürlük Kalkanı” tatbikatının başladığı gün gerçekleştirilmiş, Washington-Seul ittifakına doğrudan mesaj olarak yorumlanmıştı. Aynı zamanda bu fırlatma, Donald Trump’ın ikinci kez başkanlık görevine başlamasından sonra Pyongyang’ın gerçekleştirdiği ilk balistik füze testi olmuştu.

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