En Son HaberlerGündemTürkiye

İstanbul depremle sallandı

Saat 14.55'te Tekirdağ merkezli meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi

NationalTurk NL02/10/2025
11 Bir dakikadan az
Saat 14.55'te Tekirdağ merkezli meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi
WTS ile Ayın Fırsatları

 

İstanbul’da deprem paniği

Son günlerde Kütahya ve Balıkesir’de art arda meydana gelen depremlerin ardından bu kez Marmara Bölgesi sallandı. Saat 14.55’te Tekirdağ, Marmaraereğlisi, Marmara Denizi açıklarında 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul‘da hafif paniğe neden olurken Balıkesir, Kocaeli, Gebze, Eskişehir başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3, AFAD ise 5.0 olarak duyurdu. Bu arada bölgede 4 ve 2.8 şiddetinde artçı sarsıntılar yaşandı. İstanbul Valiliği, “Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir. Saat 16.40 itibariyle İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur” açıklamasını yaptı.

tekirdag

Bağlantılar
NationalTurk NL02/10/2025
11 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu