AB artık düzensiz göçü kontrol altına almak istiyor

AB‘deki sığınma sistemi temelden reform ediliyor. Yıllar süren tartışmaların ardından, İspanya Konseyi Başkanlığı ve AB Komisyonu’nun bu sabah duyurduğu üzere, AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri nihayet ilgili yasal metinler üzerinde anlaşmaya vardı.

Düzensiz göç konusunda anlaşmaya varıldı

Bu, anlaşmanın son dakikada geldiği anlamına geliyor: AB, reforma Haziran 2024’teki Avrupa seçimlerinden önce zamanında karar verilebilmesi için 2023 sonuna kadar bir anlaşmaya varma hedefini kendisine koymuştu. Anlaşmanın artık Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerinin genel kurul toplantısında onaylanması gerekiyor; bu normalde bir formalite.

Sınırlarda tek tip yaklaşım

Önümüzdeki süreçte AB’nin dış sınırlarında tek tip bir yaklaşım olması gerekiyor. Bir yanda tarama yönetmeliği var . Ülkeye düzensiz giriş yapan göçmenlerin dış sınırda kayıt altına alınması ve kontrol edilmesi zorunluluğunu getiriyor. Sığınmacıların AB’ye resmi olarak giriş yapmasına ancak bu süreç tamamlandıktan sonra izin veriliyor. Hukuki yollara başvurulması konusunda herhangi bir hüküm bulunmuyor. Parlamento, tarama sırasında insan haklarına uygunluğun izlenmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Mevcut planlara göre bunun yalnızca seçici olarak gerçekleşmesi gerekiyor.

Ayrıca eyaletler sözde sınır prosedürleri üzerinde de anlaşmaya vardı . Dış sınırlarda ülkeye giren kişinin bu kadar hızlı bir prosedüre dahil olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu, her şeyden önce, Avrupa’daki sığınma başvurularının yüzde 20’sinden azının olumlu karar aldığı ülkelerden gelen kişiler için geçerli olmalıdır. Bu durum örneğin Pakistan veya Fas gibi ülkelerin vatandaşları için geçerli olacak.

Buna ek olarak, devletlerin, güvenli üçüncü ülkeler olarak adlandırılan ülkelerden giriş yapmaları halinde ilave kişileri hızlı prosedürlere almalarına da izin veriliyor. Bu düzenleme aynı zamanda şu anda tanınma oranı yüksek olan Suriye veya Afganistan’dan gelen kişilerin hızlandırılmış prosedürlere tabi tutulabileceği anlamına da gelebilir .

Çocuklu aileler muaf olacak mı?

Almanya , çocuklu aileleri sınır prosedürlerinden muaf tutma talebini yerine getirmedi . Özellikle Yeşiller bunu talep etmişti. Ancak tek başına seyahat eden küçükler sınır prosedürlerine tabi tutulmamalıdır. Sığınma başvurusuna ilişkin karara varılana kadar ve tarama süresi boyunca insanların hapishane benzeri koşullar altında gözaltı kamplarında barındırılabilmesi gerekiyor.

Sığınmacıların güvenli üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere doğrudan dış sınıra sınır dışı edilmesi de mümkün olmalıdır . Özet yargılama kararlarına karşı temyiz başvurusu sınırlı olacaktır.

Planlarda bu prosedürlerin AB ülkeleri için zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor. AB Konseyi bu noktada galip geldi; Parlamento, Üye Devletlerin bu prosedürleri uygulayıp uygulayamayacaklarına kendilerinin karar verebilmeleri gerektiğinde ısrar etmişti.

Güvenli üçüncü ülke konsepti genişletilmeli

AB güvenli üçüncü ülke kavramını genişletmek istiyor . İnsanlar AB’ye umut verici bir sığınma başvurusunda bulunsalar bile oraya sınır dışı edilebilmelidir. Bunun ön şartı, sığınmacı ile üçüncü ülke arasında bir bağlantının bulunmasıdır.

Hangi ülkelerin güvenli üçüncü ülke olarak değerlendirileceğini AB devletleri kendileri belirleyebilir. İtalya ve Avusturya gibi ülkeler arasında Tunus ve Arnavutluk yer alıyor . Yeni olan, bir devletin bazı bölümlerinin artık güvenli ilan edilebilmesi ve ilgili devletlerin Cenevre Mülteci Sözleşmesini imzalamış olmalarının gerekmemesidir.

AB ülkeleri arasında dayanışma mekanizması

Normalde sığınmacıların ilk girdiği AB ülkesinin halkın sorumluluğunda kalması gerekiyor. Kısa sürede çok sayıda insanın gelmesi durumunda, yeni bir sözde dayanışma mekanizması, AB’ye gelen kişilerin üye ülkeler arasında daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamalıdır. Bu, İtalya ve Yunanistan gibi ana varış ülkelerinin üzerindeki yükü hafifletecektir .

Ancak bağlayıcı bir dağıtım mekanizması yoktur. Mültecilerden herhangi birini veya yalnızca birkaçını kabul etmek istemeyen devletler, örneğin nakit ödemeler şeklinde başka destek sağlamalıdır. Özellikle Polonya ve Macaristan daha önce böyle bir düzenlemeye karşı çıkmıştı .

Yeşillerden karışık tepkiler

Şansölye Olaf Scholz, AB sığınma politikasındaki reformun Almanya’ya rahatlık getirmesini bekliyor. SPD’li siyasetçi X platformunda “Bu şekilde düzensiz göçü sınırlıyoruz ve Almanya dahil olmak üzere özellikle kötü etkilenen eyaletlerin üzerindeki yükü hafifletiyoruz” diye yazdı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) de anlaşmanın “son derece önemli” olduğunu söyledi. Faeser, eğer açık sınırlara sahip Avrupa korunacaksa, “dış sınırları korumalı ve işleyen prosedürlere ulaşmalıyız” diye vurguladı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Politikacı, “Bu acilen gerekliydi ve çoktan gecikmişti” dedi. Almanya, yeni iltica sistemini uygularken “adil, düzenli ve dayanışmaya dayalı” olmasını sağlayacak.

Birlik ve Liberallerden destek geldi. AB milletvekilleri Lena Düpont (CDU) ve Jan-Christoph Oetjen (FDP) anlaşmayı memnuniyetle karşıladılar. Düpont, “Bu şekilde, nihayet önceki acil durum çözümlerini mantıklı bir temele oturtuyor ve insanlığı ve düzeni uyum içinde sağlıyoruz!” dedi. Oetjen X’e şunları yazdı: “Yorgun ama mutlu!”

Sosyal dernekler ve mülteci işçiler anlaşmayı sert bir şekilde eleştirdiler. Pro Asyl “dehşete düşmüştü”: Hukuk politikası sözcüsü Wiebke Judith, “Avrupalı ​​yasa koyucular tarafından mültecilerin korunmasında insan haklarının ortadan kaldırılması kararı birçok kişinin korumaya erişimini engelliyor” dedi. Avrupa, “kaçan ve hiçbir suç işlemeyen insanlar için, hatta çocuklar ve aileleri için bile, bir gözaltı kampları sistemi kuruyor.”

İşçi Refahı Derneği Başkanı Kathrin Sonnenholzner şikayette bulundu: “Avrupa’da mülteci korumasından geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı.” Ve devamı: “Savaştan, işkenceden ve açlıktan kaçan ve dünyanın en savunmasız insanları arasında yer alan insanlar artık aylarca kamplarda hapis tutulabilir.”

2015/2016 yılından bu yana reform konusunda yoğun çalışmalar sürdürülmektedir. O dönemde Yunanistan gibi ülkeler, Suriye gibi ülkelerden gelen çok sayıda mültecinin altında eziliyordu ve yüzbinlerce kişi kayıt olmadan diğer AB ülkelerine geçebiliyordu. Aslında bu olmamalıydı, çünkü sözde Dublin Düzenlemesi’ne göre sığınmacıların AB’ye ilk giriş yaptıkları yerde kayıt altına alınması gerekiyor.

AB Komisyonu daha sonra 2016 yılında ilk kez yeni kurallar önerdi. Ancak müzakereler sonuna kadar çok çetin geçti. Öneriler Macaristan gibi ülkeler için yeterince güçlü olmasa da, yardım kuruluşları ve sol ve yeşil partilerin bir kısmı, sığınma prosedürlerinde insan haklarına yeterince saygı gösterilmediği yönündeki endişelerini dile getirdi.

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