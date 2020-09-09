Tedbirleri Anlatırken Maskeyi Çıkarıp Öksürdü!

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşma sırasında maskesini çıkarıp öksüren Macron, salgın tedbirlerini hiçe sayarak dikkatsiz davranmakla suçlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri öğrencilere anlatırken öksürmeye başladı. Dezenfektan ile elini temizleyen Macron, kendisine uzatılan suyu içmek için maskesini çıkardı. Ancak öksürük krizi kesilmeyen Macron, bir kez daha maskesini çıkardı ve eline doğru öksürdü.

Yeni bir maske isteyen Macron, mikrofonu yardımcısına verirken ve öksürürken aynı elini kullandı.

Kumaş maske nedeniyle ‘biraz tıkandığını’ savunan Macron, düzenli olarak test yaptırdığını söyleyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak sosyal medyada kendisine gösterilen tepkileri engelleyemedi.