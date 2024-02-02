Balık yağı takviyeleri gerçekten güvenli mi?

Hepimiz sağlıklı bir bedene sahip olmak isteriz. Çoğu zaman yiyeceklerle alamadığımız bazı faydalı yağları, vitamin ve minarelleri takviye ürünlerle desteklemeye çalışıyoruz. En çok tercih edilen takviyelerin başında ise balık yağı geliyor. Peki, balık yağı ne kadar güvenli?

Balık yağı nedir?

Balık yağı, omega-3 yağ asidi, D vitamini ve DHA açısından zengin bir hayvansal yağdır.

Balık yağı hamsi, somon, sardalya ve alabalık gibi yağlı balıkların dokularından elde edilen yağdır. Balık yağı takviyeleri, dokosaheksaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik asit (EPA) gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengindir.Bazı yağlar aşırı kilolu olma ve obezite riskini artırır. Buna karşılık yağlı balıklardaki omega-3’ler sağlığın desteklenmesine yardımcı olur.

Kimler balık yağı kullanmalı?

Sağlıklı bireylerin balık yağı takviyesi yerine haftada 3 gün balık tüketmesi tavsiye ediliyor. Peki, kimler balık yağı takviyesi kullanmalı? Özellikle kalp problemleri olan kişiler, hamileler, menopoz dönemindeki kadınlar, kolesterolü yüksek olan bireyler, depresyon eğilimi olan kişiler, diyabet hastaları, okul çağı ve ergenlik dönemindeki çocukların balık yağı kullanmaları öneriliyor.

Balık yağının faydaları nelerdir?

Kalp sağlığı için önemli: Yapılan bir araştırmaya göre Omega-3 yağ asitlerinin ölümcül kalp krizi riskini yaklaşık %9 oranında azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. unun nedeninin “kalp krizi riskinin ana nedeni olan plak oluşumunu ve stabiliteyi etkileyebilen trigliseritleri düşürmek için inflamasyonu azaltmak olabileceği uzmanlarca ifade ediliyor.

Enflamasyonu azaltabilir: 2019 yılında yapılan bir araştırma incelemesi , DHA ve EPA dahil olmak üzere omega-3 takviyelerinin, diyabet ve kalp hastalığı olan kişilerde inflamatuar belirteçleri azalttığını gözler önüne serdi. Başka bir çalışmada ise bu yağların aynı zamanda kandaki antiinflamatuar moleküllerin seviyesini de artırdığını kanıtladı.

Bilişsel işlev için önemli: Son zamanlarda balık yağı daha keskin bir zihinle ilişkilendirilmiştir ve çalışmalar , omega-3 yağ asitleri takviyesinin bilişsel işlev üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir.

Kemik sağlığı için faydalı: Gözlemsel çalışmalar, omega-3 yağ asitlerinin kemik mineral yoğunluğu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir.

Depresyon belirtilerini azaltıyor: Günlük beslenmenize balık yağı eklediğinizde depresyon belirtilerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğine dair kanıtlar var. 2019’da yapılan bir araştırmaya göre düzenli balık yağı kullanımının depresyon belirtilerinin azalmasında etkili olduğunu kanıtlamıştır.

İnsülin duyarlılığını artırabilir: Araştırmalar , kısa süreli balık yağı takviyesinin insülin duyarlılığını artırabileceğini öne sürüyor.

Bebek gelişimi için faydalı: Uzmanlar, anne karnındaki bebeğin gelişimi için balık yağının son derece önemli olduğunu belirtiyor. Özellikle balık yağının beyin ve göz gelişinde etkili olduğu belirtiliyor.

Cilt sağlığı için faydalı: Balık yağındaki omega-3 yağları cildin normal yapısını ve bariyerini desteklemeye ve korumaya yardımcı olur. Güneş hasarı iltihaba neden olduğundan balık yağı, güneşin zararlı ışınlarına karşı dahili destek sağlamaya yardımcı olabilir. Güneş hasarı cilt yaşlanmasına dahil olduğundan, balık yağı potansiyel olarak daha genç bir cildin korunmasına yardımcı olabilir, ancak besinlerden alınan omega-3’lere dair kanıtlar takviyelerden daha güçlüdür.

Göz sağlığını destekler: Balık yağı, sağlıklı bir retinanın korunmasında önemli bir yere sahiptir. Bazı çalışmalar balık yağının kuru göz sendromunun hafifletilmesine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Balık yağının yan etkileri var mıdır?

Balık yağı takviyesinin yan etkileri genellikle hafiftir ve hoş olmayan bir tat, baş ağrısı ve mide ekşimesi, bulantı ve ishal gibi gastrointestinal semptomları içerebilir. Bazı uzmanlar, Günde 1 gramdan fazla balık yağı almanın, kan pıhtılaşması ve felç riskini artıran yaygın bir kalp ritmi bozukluğu olan atriyal fibrilasyon riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Balık yağı ayrıca doğal olarak antikoagülan özellikler içerir ve bu nedenle kan pıhtılaşması ve kan inceltici ilaçlarla etkileşime girebilir ve kanama riskinin artması nedeniyle kontrendike olabilir. Bu sebeple balık yağı kullanmadan önce hekiminize danışmanızda fayda var.

Balık yağı takviyelerini kullanmak güvenli mi?

Omega açısından zengin balık yağının güvenliği ve etkinliği insanlarda kapsamlı olarak araştırılmıştır ve çoğu insanda olumsuz yan etkilere neden olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Aslında, yaygın olarak bilinen tek yan etki, ağızda kalan balık tadıdır; bu, besin takviyesinin yemeklerle birlikte veya sıvı formda alınmasıyla azaltılabilir.

Hangi gıdalar doğal olarak omega açısından zengin balık yağı içerir?

Takviyeler, ihtiyacınız olan omega açısından zengin balık yağını elde etmenin basit bir yolu olsa da, bu faydalı yağı doğal olarak içeren bazı gıdalar da vardır. Bu doğal kaynaklardan birkaçını diyetinize dahil etme çabasıyla takviyeleri birleştirmeyi düşünün. Bu şekilde maksimum fayda elde ettiğinizden emin olabilirsiniz.

Omega açısından zengin balık yağı aşağıdaki gıdalarda bulunabilir:

Somon

Tuna

Orkinos

Ringa

Sardalye

Morina

Balık yağı takviyelerine alternatif besinler var mı?

Deniz ürünlerini tüketmeyi sevmiyorsanız ya da balık yağı takviyelerinin ağızda bıraktığı balıksı tattan hoşlanmıyorsanız başka Omega-3 kaynaklarına yönelebilirsiniz. Omega-3 yönünden zengin besinler;