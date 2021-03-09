Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Salgının ilk günlerine oranla bilim insanları hastalık hakkında daha çok detaya sahip. Ancak bilim insanları hastalığı geçirenlerde ilerleyen yıllarda ne gibi sağlık sorunlarının yaşanacağını bilmediklerini bu sebeple hastaları uzun zaman takip etmenin doğru olabileceğini belirtiyor. Bu konuda pek çok hastanede kovid izleme birimleri kuruldu. Peki, korona böbrek hastalığına sebep olur mu?

Koronavirüs böbrek hastalıklarına yol açar mı?

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk önemli açıklamalarda bulundu. Erk, “Kovid-19’un tedavi süreci içinde ve sonrasında sıklıkla görülebilen akut böbrek yetersizliği, son dönem kronik böbrek yetersizliğinin önemli nedenlerinden biri. Bu tabloda, hastalığın uzun vadede kronik böbrek yetersizliği ve diyaliz hastası sayısında önemli artışa neden olacağını söyleyebiliriz. Böbrekler üzerine dolaylı olabilecek bu etki, ancak önümüzdeki yıllarda rakamsal verilerle ortaya konulabilecektir” dedi.

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