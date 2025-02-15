Kuzey Kore’den ABD’ye uyarı

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ülkenin savunma yeteneklerini geliştirmesinin meşru müdafaa hakkı olduğunu vurgulayarak, ABD’nin Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, ABD’nin düşmanca politikalar izlediği ve bölgedeki güç üstünlüğünü ele geçirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, “ABD, ana karasının güvenliğinden endişe duyuyorsa askeri tehditlerden ve egemen devletlere karşı düşmanca politikalar benimsemekten vazgeçmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore: ABD’nin Asıl Tehdidi Kendisi

Kuzey Kore, ABD’nin Kore Yarımadası’nda gerçek dışı bir tehdit algısı yarattığını savunarak, Washington’un bölgedeki askeri varlığını artırma çabalarının çatışma riskini yükselttiğini belirtti. Açıklamada, “ABD’nin Kuzey Kore’yi tehdit olarak görmesi, asıl olarak düşmanca tutumunun bir kanıtıdır” denildi.

ABD’nin Japonya ve Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlar yapmasının, Kuzey Kore’yi savunma kabiliyetlerini artırmaya mecbur bıraktığı ifade edilirken, “Egemen bir devletin güvenliğini sağlamak için savunma yeteneklerini geliştirmesi en temel hakkıdır” vurgusu yapıldı.

Kuzey Kore: Meşru Müdafaa Hakkımızı Kullanacağız

Kuzey Kore, stratejik silahlı güçlerinin yalnızca savunma amaçlı olduğunu belirterek, bölgedeki askeri dengenin korunması için gerekli adımları atmaya devam edeceğini bildirdi.