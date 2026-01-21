Trump’tan Davos mesajı: İlginç olacak

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin başlamasının birinci yıldönümünde Beyaz Saray’da düzenlenen basın brifingine katılarak kamuoyunun karşısına çıktı. Yaklaşık iki saat süren açıklamalarında bir yandan yönetiminin “başarı” diye nitelediği başlıkları sıralayan Trump, diğer yandan Grönland planı ve tarifeler nedeniyle Avrupa’yla yaşanan sert gerilimin gölgesinde Davos’a gideceğini söyledi. Trump, Avrupa’nın itirazlarına işaret ederek, Davos için “çok ilginç” ifadesini kullandı.

Tarifeler çıkışı piyasaları da sarstı

Trump’ın sekiz NATO üyesine yeni tarifeler getirebileceğini söylemesi, erken saatlerde küresel piyasalarda dalgaya neden oldu. ABD vadeli işlemleri gerilerken, dünya piyasalarında da düşüş yaşandı.

Trump: NATO da mutlu olacak, biz de

Trump, basın toplantısının sonuna doğru kendisine yöneltilen sorularda Grönland başlığını yeniden gündeme taşıdı. Danimarka’ya ait olan Arktik bölgeye ilişkin ısrarını tekrarlayan Trump, NATO konusunda ise “NATO’nun çok mutlu olacağı ve bizim de çok mutlu olacağımız bir çözüm üzerinde çalışırız” dedi.

Bu sözler, Trump’ın bir gün önce Norveç Başbakanı’na gönderdiği ve kamuoyuna yansıyan mesajla birlikte daha fazla dikkat çekti. Trump’ın o mesajında, artık yalnızca barışı düşünmek zorunda hissetmediğini söylediği aktarılmıştı.

Davos konuşması “bir yılın özeti” olacak

Trump, Davos’ta çarşamba günü yapacağı konuşmada ilk yılın bilançosunu anlatacağını söyledi. Trump, “Bir yılda elde ettiğimiz büyük başarıdan bahsedeceğim. Bu kadar hızlı yapabileceğimizi düşünmüyordum” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca başka ülkelerin enerji ve göç konularında ondan “tavsiye alması gerektiğini” dile getirdi.

Paris çağrısına mesafe

Macron, Grönland gerilimi ve tarifeler nedeniyle Avrupa liderlerini Paris’te acil toplantıya çağırdı. ABD Başkanı Donald Trump ise bu toplantıya katılmayacağını söyledi. Trump, açıklamasında Macron’un görev süresine ilişkin değerlendirmede de bulundu.

Trump: Tanrı yaptığım işle gurur duyuyor

Brifing sırasında Trump’a bu kez doğrudan inanç üzerinden bir soru yöneltildi. Bir muhabirin “Tanrı sizinle gurur duyuyor mu?” sorusuna Trump, “Tanrı yaptığım işle gurur duyuyor, buna din için yaptıklarım da dahil” yanıtını verdi.

