Liverpool toparlanmaya başladı

Liverpool, West Ham United’ı ezip geçti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile Son 16 Turu’nda eşleşti.

Geçen sezon şampiyon olduğu İngiltere Premier Lig’de bu sezon bocalayan kırmızı-beyazlılar, West Ham United’ı 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Ryan Gravenberch’in asistinde Hugo Ekitike skoru 1-0 yaptı.

24’te Dominik Szoboszlai’nin asistinde Virgil Van Dijk skoru 2-0’a taşıdı.

43’te Alexis Mac Allister’ın golüyle durum 3-0 oldu.

49’da Tomas Soucek, West Ham United adına ağları havalandırdı: 3-1

70’de Cody Gakpo skoru 4-1’e taşıdı.

75’te Taty Castellano durumu 4-2 yaptı.

82’de Axel Disasi, kendi kalesine attığı golle skor 5-2 oldu.

Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar son 5 maçta 4. galibiyetini elde ederek yeniden gözünü üst sıralara dikti.

Bu arada Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Rayo Vallecano, İspanya Ligi’nde kendi evinde Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

Rayo, 35. dakikada Jorge Frutos’un golüyle öne geçti.

Bilbao, 47’de Inaki Williams’ın golüyle skoru eşitledi: 1-1

Liverpool açılışı böyle yaptı – Video