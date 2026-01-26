Walz’dan Trump’a “ICE’ı çek” çağrısı: Kanıtları yok ettiler

ABD’de Minneapolis’te 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Jeffrey Pretti’nin ICE ekiplerince vurularak hayatını kaybetmesi, siyasetin merkezine oturdu. Minnesota Valisi Tim Walz, olay sonrası kameraların önüne geçti ve Başkan Donald Trump’a açık çağrı yaptı. Walz, Pretti’nin sevilen bir sağlık çalışanı olduğunu, suç kaydı bulunmadığını vurgularken, yaşananları “Amerika için bir dönüm noktası” diye tanımladı.

Walz: Amerika, bu bir dönüm noktası

Basın toplantısında sert ifadeler kullanan Walz, Alex Jeffrey Pretti’nin vurulmasına tepki gösterdi. Pretti’nin başarılı bir yoğun bakım hemşiresi olduğunu ve herhangi bir suç kaydının bulunmadığını hatırlatan Walz, ABD’lilere seslenerek, “Amerika, bu bir dönüm noktası.” dedi.

“Ne gördüğünüzü biliyorsunuz”

Walz, olay anına ilişkin videoları hatırlattı ve Trump yönetimini doğrudan hedef aldı. Valinin açıklamasında en çarpıcı bölüm ise şu sözler oldu:

“Ne gördüğünüzü biliyorsunuz. Dünyanın ve bu ülkedeki en güçlü insanların, ABD Başkanı (Trump), ABD Başkan Yardımcısı (JD Vance), (Gümrük ve Sınır Koruma Komutanı) Gregory Bovino ve (İç Güvenlik Bakanı) Kristi Noem baktığınız şeyi size anlattı. Bunun yerli bir terörist, çılgın bir kişi olduğunu, çok sayıda güvenlik gücünü öldürme niyetiyle koştuğunu anlatarak olayın olmasından birkaç dakika sonra ismini lekelediler ve suç mahallini kapattılar, kanıtları ortadan kaldırdılar, mahkeme kararına karşı geldiler ve kimsenin bakmasına izin vermediler.”

Walz, bu tabloyu “bir ABD vatandaşını karalama kampanyası” olarak niteledi.

“Gece geç saatte bir hemşirenin adını lekelemek alçakça”

Walz, Trump’ın sosyal medya üzerinden Pretti’yi hedef aldığını savunarak, bunun “alçakça” olduğunu söyledi. Valinin çıkışı sertti: Trump’ın bir hemşirenin adını lekelediğini ifade eden Walz, bu yaklaşımın kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

“Başkan Trump, buna son verebilirsiniz”

Walz, hem Washington’a hem de kamuoyuna net bir mesaj verdi. “Barışa ve hukuki düzene inandıklarını” vurgulayan Walz, Trump’a seslenerek “Başkan Trump, buna son verebilirsiniz.” Çağrısı yaptı.

3 bin federal görevli için geri çekilme çağrısı

Minnesota Valisi, bölgede bulunan federal kolluk gücü sayısına dikkat çekerek, geri adım atılmasını istedi. Walz, “Donald Trump’ın bu eğitimsiz 3 bin görevliyi, bir kişiyi daha öldürmeden önce Minnesota’dan çekmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Walz’dan Bondi’ye Epstein göndermesi

Walz, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin kendisine gönderdiği ve “hukukun üstünlüğünü sağlaması” çağrısında bulunduğu mektuba da yanıt verdi. Walz, Bondi’ye yönelik sözlerinde gündem yaratacak bir çıkışa imza attı:

“Adalet Bakanı’na profesyonel bir tavsiye vermek isterim. Hala bekleyen 2 milyon Epstein dosyası var. Gidin onlar üzerinde çalışın.”

Minneapolis’te gerilim büyüyor

Olayın arka planında daha önce yaşanan başka bir ölüm de bulunuyor. Minneapolis’te ICE görevlileri, 7 Ocak’ta göçmen operasyonu sırasında 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’u aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Good’un ICE memurlarını ezmeye çalıştığını ve aracıyla çarptığını öne sürmüştü.

Bu olayın ardından kentte ICE karşıtı protestolar başlamıştı. Protestolar sırasında 24 Ocak’ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu belirtildi.

Polis: Suç kaydı yok, silahı yasal edinmiş olabilir

Minneapolis Polis Şefi Brian O’Hara, vurulan kişinin ABD vatandaşı olduğunu düşündüklerini, 37 yaşında ve Minneapolis sakini beyaz bir erkek olduğunu söyledi. O’Hara, kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, “Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu da öldürülen kişinin kendi üyelerinden, hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıkladı.