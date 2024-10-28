Kuzey Kore: Güney Kore İHA’ları egemenliğimizi ihlal etti

Kuzey Kore, Güney Kore Ordusu’na ait insansız hava araçlarının (İHA) Pyongyang semalarında uçtuğunu ve bu İHA’ların propaganda broşürleri dağıtmak için en az üç kez sınır ihlali yaptığını iddia etti. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Güney Kore’nin bu hamlesinin “egemenliğe yönelik bir ihlal” olduğunu vurguladı. Bakanlık, İHA’ların 19 Ekim’de Pyongyang semalarında görüldüğünü belirterek, düşürülen bir İHA’nın fotoğraflarını da yayınladı.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim tırmanıyor

Savunma Bakanlığı, propaganda faaliyetleri kapsamında Güney Kore tarafından yürütülen bu operasyonların siyasi amaçlar taşıdığını ve buna yönelik gereken adımların atılacağını belirtti. Kuzey Kore, Güney Kore’nin bu eylemlerinin askeri bir provokasyon olarak değerlendirileceğini ve benzer ihlallerin tekrarlanması halinde “sert bir karşılık verileceğini” ifade etti.

Güney Kore hükümeti ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve sınır ötesine yönelik herhangi bir propaganda uçuşu gerçekleştirmediklerini açıkladı. İki ülke arasındaki bu son gerilim, Kore Yarımadası’nda diplomatik ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

Kuzey Kore’nin gönderdiği çöp dolu balon, Güney Kore başkanlık ofisi yerleşkesine düştü.

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