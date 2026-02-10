ABD’de UFO iddiası

ABD, UFO sırlarını açıklayacak mı?

Kongre Üyesi Tim Burchett, ABD kıyıları açıklarında beş veya altı su altı üssünde uzaylıların konuşlanmış olabileceğini ve ülke sularında gizli üslerin bulunduğunu öne sürdü.

Tennessee Kongre Üyesi Tim Burchett, UFO araştırmacısı Red Panda Koala ile yaptığı bir görüşmede, deniz kuvvetleri personelinin geleneksel denizaltılardan çok daha hızlı su altı araçlarından bahsettiğini belirterek, uzaylı varlıkların ABD kıyıları açıklarında beş veya altı su altı üssüne sahip olabileceğini iddia etti.

Burchett, bu varlıkların binlerce yıldır okyanuslarda gizlenmiş olabileceğini belirtti.

Tim Burchett, hükümetin UFO’ları 1897’den beri gizlediğini iddia etti (1890 değil). 1897’de ABD’de gizemli hava gemileri görüldü, örneğin Aurora’da bir UFO kazası rapor edildi. Uzaylıların “silahlandığı” iddiası doğrulanmadı, ancak Burchett olduğunu söylüyor. .

Tim Burchett, bir kongre üyesi. UFO’lar ve uzaylılar konusunda iddialı açıklamalar yapıyor. Son beyanında, ülke kıyılarındaki 5-6 su altı üssünde uzaylıların olabileceğini söylüyor.

Bunu, büyük su altı nesneleriyle ilgili raporlara dayandırıyor. Gerçek mi tartışmalı, ama Kongre’de UFO’lar (tanımlanamayan hava olayları) hakkında soruşturmalar sürüyor.

