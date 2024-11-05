Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne gövde gösterisi

Kuzey Kore, Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi artıracak bir adım daha atarak Japon Denizi’ne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada, füzelerin yerel saatle 07.30’da ülkenin Kuzey Hwanghae eyaletinin batısındaki Sariwon bölgesinden ateşlendiği bildirildi. Füzelerin yaklaşık 400 kilometre mesafe kat ederek Kore Yarımadası’nın doğu kıyısındaki sulara düştüğü ve 100 kilometre irtifaya ulaştığı kaydedildi.

Güney Kore ordusu, olası yeni denemelere karşı teyakkuz durumunu artırırken, ABD ve Japonya ile işbirliği içinde füzelerle ilgili kapsamlı analiz çalışmaları yürütüyor. Bu son füze fırlatma eylemi, Pyongyang yönetiminin ABD seçimleri öncesinde müttefikleri üzerinde baskı oluşturma stratejisinin bir parçası olarak yorumlandı.

Japonya ve ABD’den Kuzey Kore’ye sert kınama

Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerini kınadı. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, Pyongyang’ın bölgenin ve uluslararası toplumun güvenliğini tehdit eden bu eylemini şiddetle kınadıklarını ifade ederek, ABD ve Güney Kore ile işbirliği içinde gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Nakatani, Japonya’nın izleme ve analiz faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü de vurguladı.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Kuzey Kore’nin bu hamlesinin “kınandığı” belirtildi ve Pyongyang yönetimi “hukuk dışı ve istikrarı bozucu” eylemlerden kaçınmaya davet edildi. ABD ordusu, bu füze denemesinin ABD’nin topraklarına veya personeline doğrudan bir tehdit oluşturmadığını ancak Güney Kore ve Japonya’nın güvenliği için olan taahhütlerinin sarsılmaz olduğunu yineledi.

ABD seçimleri öncesi gerilim tırmanıyor

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin ABD seçimleri öncesinde kıtalararası balistik füze (ICBM) dahil olmak üzere yeni silah denemeleri yapabileceğini öngörmüştü. NIS, Pyongyang yönetiminin olası yedinci nükleer denemesi konusunda da dikkatli bir takipte olduklarını duyurmuştu.

ABD seçimlerine saatler kala gerçekleşen bu son füze denemesi, Pyongyang’ın Washington yönetimine ve onun Asya’daki müttefiklerine yönelik bir gözdağı olarak değerlendiriliyor. Analistler, Kuzey Kore’nin bu adımlarının, ABD’nin yeni yönetimi üzerinde bir baskı oluşturmayı hedeflediği görüşünde.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı.