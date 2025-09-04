Çin, Rusya, Kuzey Kore ve Hindistan’dan ABD’ye mesaj

Çin, Rusya, Kuzey Kore ve Hindistan liderlerinin Pekin’de bir araya gelmesi, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Askeri geçit töreniyle gövde gösterisi yapan Pekin yönetimi, Şanghay İşbirliği Örgütü buluşmalarıyla birlikte yeni bir güç merkezinin mesajlarını verdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın da sosyal medyadan bu gelişmelere doğrudan tepki göstermesi, buluşmanın jeopolitik önemini daha da artırdı.

Çin’in yükseliş mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2. Dünya Savaşı’nın 80. yılı dolayısıyla düzenlenen törende ordusunu ve gelişmiş silah sistemlerini sergiledi. Uzmanlara göre Pekin, bu törenle yalnızca tarihsel bir anmayı değil, aynı zamanda Batı merkezli düzenin alternatifi olabilecek yeni bir güç dengesini ortaya koydu.

Putin’in izolasyondan çıkış arayışı

Ukrayna savaşı sonrası Batı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya lideri Vladimir Putin, Çin’de dünya liderleriyle yan yana gelerek “yalnız değilim” mesajı verdi. Putin’in Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gibi isimlerle görüşmesi, Moskova’nın Asya merkezli açılımının bir parçası olarak değerlendirildi.

Kim Jong Un’un sahneye çıkışı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, çok taraflı bir zirveye ilk kez katılarak dikkatleri üzerine çekti. Yanında Çin ve Rusya liderleriyle görüntü veren Kim, Moskova’ya askerî destek sözü verdi. Uzmanlara göre Kim’in bu çıkışı, Pyongyang’ın uzun yıllar süren izolasyondan sonra diplomatik sahnede görünür olma isteğinin göstergesi.

Modi’nin denge politikası

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin zirveye katılımı, Hindistan-Çin sınır çatışmalarından sonra önemli bir adım olarak yorumlandı. Ancak Modi’nin askeri geçit töreninde yer almaması, Pekin’e karşı mesafeli tutumunu koruduğunu gösterdi. Analistlere göre Hindistan, ABD, Rusya ve Çin arasında hassas bir denge politikası yürütmeye devam ediyor.

ABD’nin tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan Xi’ye mesaj göndererek, “Putin ve Kim Jong Un’a en sıcak selamlarımı ilet, ABD’ye karşı komplo kurarken” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu çıkışı, Pekin’deki buluşmanın Washington tarafından doğrudan tehdit algısı olarak görüldüğünü ortaya koydu.