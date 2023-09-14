Libya’da Sel: “Sadece Derne’de 20 Bin Kişi Ölmüş Olabilir”

Libya’da Sel: Selin vurduğu liman kenti Derne’de 20 binden fazla kişinin ölmesinden endişe ediliyor.

Libya’da yaşanan sel felaketinin ardından olağanüstü hal devam ediyor. Yalnızca ciddi şekilde etkilenen liman kenti Derne’de on binlerce kişinin ölmesinden endişe ediliyor.

Libya’da sel felaketinde ölenlerin sayısının ciddi oranda artabileceğinden korkuluyor. Liman kenti Derne özellikle etkilendi. Belediye Başkanı Abdel-Moneim al-Gheithy, Arap televizyon kanalı Al-Arabija’ya şunları söyledi:

“Çok yüksek sayıda kurban bekliyoruz. Derne şehrinin tahrip edilen bölgelerine bakıldığında 18 ila 20 bin ölü olabilir.”

Başkan ayrıca kentte iletişimin kesilmesinin mağdurların kurtarılmasını zorlaştırdığını vurguladı.

Fırtına ve şiddetli yağmurun ardından Derne yakınlarındaki iki baraj patladı ve 100 bin nüfuslu şehrin tüm mahalleleri denize sürüklendi. Belediye başkanına göre, gergin siyasi durum nedeniyle 2008 yılından bu yana herhangi bir bakım çalışması yapılmadı.

Bütün sokaklar metrelerce yükseklikteki çamura gömüldü. Kurtarma ekipleri enkaz altında hayatta kalanları arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak insanları canlı bulma umudu giderek azalıyor.

Sosyal medyadaki videolarda ölüleri taşıyan araç konvoyları görülürken, diğer görüntülerde denizde yüzen cesetler görülüyordu.

Libya’da Sel: Binlerce kişi toplu mezarlara gömüldü

Doğu Libya Sağlık Bakanı Othman Abduljalil, şu ana kadar 3 binden fazla kurbanın gömüldüğünü söyledi. 2 bin ceset daha gömülmeyi bekliyor.

Ölenlerin çoğu Derne dışındaki toplu mezarlara gömüldü, diğerleri ise yakın kasabalara nakledildi. Dalgıçlar Derne açıklarında kurbanları ararken, kurtarma ekipleri hâlâ şehir merkezindeki yıkılmış binaları tarıyor.

Ülkenin doğusundaki ambulans merkezinin sözcüsü Ossama Ali, en az 9 bin kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Doğu Libya’da ölenler arasında Çarşamba günü ülkelerine geri gönderilen en az 84 Mısırlı da vardı. 70’ten fazlası güneydeki Beni Suef vilayetindeki bir köyden geldi. Libya medyasına göre felakette onlarca Sudanlı göçmen de hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) X platformunda yaptığı açıklamaya göre, yalnızca Derne’de 30 binden fazla kişi evsiz kaldı.

Diğer Kentlerde de Olağanüstü Hal

Olağanüstü hal, iç savaşın yaşandığı ülkenin diğer bölgelerinde de geçerli olmaya devam ediyor. Derne’nin yanı sıra Al-Baida, Al-Marj, Susa ve Shahat gibi şehirler de etkilendi.

Libyalı bir doktor İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye şöyle konuştu:

“Sadece durumu anlayan insanlara ihtiyacımız var; lojistik yardıma, insanların kokusunu alabilen ve onları bulan köpeklere. İnsani yardıma ihtiyacımız var; ne yaptığını gerçekten bilen insanlara.”

Uluslararası yardım başladı

Bu arada Libya’ya uluslararası yardım da başladı. AB Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Almanya, Romanya ve Finlandiya’dan ilk yardım malzemelerini sel bölgelerine gönderdiğini duyurdu.

Fransa yaklaşık 40 kurtarma görevlisi ve birkaç ton tıbbi malzeme gönderdi. İtalya, Libya kıyısı açıklarında lojistik ve tıbbi destek için bir donanma gemisi sağladı. İngiltere, Libya’ya 1 milyon sterline (yaklaşık 1,2 milyon euro) varan bir yardım “başlangıç ​​paketi” açıkladı.

Birleşmiş Milletler selden sağ kurtulanlara on milyon dolar (yaklaşık 9,3 milyon euro) yardım sözü verdi.

Türkiye’den de yardım geliyor: Ankara çarşamba günü ülkeye iki sahra hastanesi gibi gemilerle daha fazla yardım göndereceğini duyurdu.

Cezayir, Katar ve Tunus da destek sözü verdi. Birleşik Arap Emirlikleri, 150 tonluk yardımla birlikte iki uçak gönderdi. Bir uçak da 40 ton malzemeyle Kuveyt’ten havalandı.

Alman Federal Teknik Yardım Ajansı (THW) da yardım teslimatlarını başlattı. Organizasyona göre 100 aydınlatmalı çadır, 1.000 kamp yatağı, 1.000 battaniye, 1.000 uyku matı ve 80 jeneratör bulunuyor.

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