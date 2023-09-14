Ekrem İmamoğlu: İttifak Müzakereleri Kapanmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’nin yerel seçime 81 ilde ayrı adayla girme kararını değerlendirdi ve “Dünkü yapılan tariften müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum” dedi.

Bahçelievler’deki Kocasinan Spor Tesisi ve Zeminaltı Otaparkı temel atma töreninden sonar gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’nun, Genel İdare Kurulu’nda 81 ilde kendi adaylarını çıkartma kararı alındığını açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Sayın Akşener’in daha önceki ifadelerini de dinlediğimi ve özenle dinlediğimi, takip ettiğimi söyledim. Ben sayın sözcünün (İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu) açıklamalarını da farklı yorumları da dinledim. Takip ediyorum. Ve ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye’de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum.”

En önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu ittifak açıklamasına şöyle devam etti:

“Özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim. Bunu özenli bir şekilde İstanbul’da yaşadık ve yaşattık. Başta Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ittifakının yanı sıra güçlü bir İstanbul ittifakının tesisiyle bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı. Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda diyalog çerçevesini en yüksek seviyede tutan, toplumsal katmanlarını en iyi şekilde analiz eden ve bu görüşmeleri titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğu tarifleme adına yapmaya hazır, gayretli bir ekibiz. Böyle bakıyoruz sürece. Ve biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz, başarırız da. Bu anlamda yine en güçlü şekliyle sayın Akşener, İYİ Parti, İYİ Parti yöneticileriyle müzakerenin, diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var. Zaman gösterecek”

Kocasinan Spor Tesisi Bahçelievler'e çok yakışacak. İçinde stadyum, koşu ve bisiklet parkurları, kreş, otopark ve muhtarlık binası yer alan Kocasinan Spor Tesisi'nin temelini attık. pic.twitter.com/lPo9DCtTQE — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 14, 2023

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

