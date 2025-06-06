Filenin Sultanları rakip tanımıyor

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Tayland’ı 3-0 yenerek ikide iki yaptı.
İlk karşılaşmasında Fransa’yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Tayland karşısında setleri 25-23, 25-14 ve 25-22 kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız’da Alexia Carutasu 19, Derya Cebecioğlu 11, Yaprak Erkek 10, Berka Buse Özden 9, Deniz Uyanık 8, Dilay Özdemir 5, Hande Baladın 3 sayıyla oynadı.
Ay-yıldızlıların kalan maçları şöyle:
7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)
8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)