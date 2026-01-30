Karim Benzema, Türkiye’ye mi geliyor?

Karim Benzema, 38 yaşında atıyor

Fransa Milli Takımı ve Real Madrid’in efsane futbolcusu Karim Benzema, aldığı son teklifle adeta şoka uğradı.

38 yaşındaki futbolcu, 2023-26 yılları arasında Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad takımından yıllık 90 milyon Euro’dan toplam 270 milyon Euro kazanmıştı.

Ancak sarı-siyahlı kulüp, Benzema’ya sıfır maaş ve sadece imaj haklarından gelir içersen bir kontrat önerince kıyamet koptu.

Deneyimli santrfor, Al-Ittihad’ın Al Fateh ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada oynamayı reddetti.

2022’de dünyada yılın en iyi futbolcusu seçilen Benzema’nın Türkiye’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’a önerildiği öne sürüldü.

Tecrübeli oyuncu, Real Madrid’de 2009-23 arasında 648 karşılaşmada 354 gole imzasını attı.

Benzema, Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından gittiği Al Ittihad takımında ise 87 karşılaşmada 57 golle ilerleyen yaşına rağmen hâlâ formda olduğunu gösterdi.

