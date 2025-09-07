Londra’daki Palestine Action protestosunda 890 gözaltı

İngiltere’de yasaklı örgütler listesine alınan Palestine Action grubuna destek için Londra’nın Parlamento Meydanı’nda düzenlenen protesto geniş çaplı gözaltılarla sonuçlandı. Dün gerçekleştirilen eylemde yüzlerce kişi bir araya gelerek hükümetin aldığı yasak kararını protesto etti. Londra Metropolitan Polisi, olaylarda toplam 890 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis: Çoğunluk yasaklı örgüte destekten gözaltında

Polis açıklamasında gözaltına alınanların 857’sinin yasaklı örgüte destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca 17’si polis memurlarına saldırı olmak üzere toplam 33 kişinin kamu düzenini bozma suçlarından işlem gördüğü aktarıldı.

Palestine Action protestosu şiddete dönüştü

Metropolitan Polisi, gösterinin ilerleyen saatlerde şiddete dönüştüğünü ve güvenlik güçlerine saldırılar gerçekleştiğini kaydetti. Meydandaki olaylarda tansiyonun yükselmesiyle müdahaleler sertleşti.

Palestine Action’ın geçmişi

Palestine Action grubu daha önce İngiltere’de İsrail ile bağlantılı şirketlere ve askeri tesislere yönelik baskın ve sabotaj eylemleriyle gündeme gelmişti. Hükümetin aldığı karar doğrultusunda 5 Temmuz’dan itibaren yasaklı örgütler listesine dahil edilen grup, bu süreçten sonra daha sıkı güvenlik önlemleriyle karşı karşıya kaldı.

