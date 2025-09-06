Gazze’de açlık can almaya devam ediyor

İsrail’in ağır ablukası ve saldırılarıyla temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılan Gazze Şeridi’nde insani kriz derinleşiyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1’i çocuk olmak üzere 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 135’i çocuk olmak üzere 382’ye ulaştı.

BM destekli rapor kıtlığı “felaket” ilan etti

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) yayımladığı raporda, Gazze’de kıtlığın “felaket seviyesi” olarak bilinen 5. seviyeye ulaştığı vurgulandı. Rapora göre, 22 ay süren çatışmaların ardından yarım milyondan fazla kişi açlık, yoksulluk ve ölüm riskiyle karşı karşıya.

Gazze “açlık silahı” altında

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in insani yardımı engelleyerek açlık ve susuzluğu bir silah olarak kullandığını belirtiyor. Gazze nüfusunun yaklaşık 2,3 milyon olduğu, İsrail saldırıları ve sürgün emirleri nedeniyle 2 milyon kişinin yerinden edildiği aktarılıyor.

Çadırlarda yaşam savaşı

Yerinden edilen Filistinliler derme çatma çadırlarda, hijyen koşullarından yoksun, kalabalık sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Bulaşıcı hastalıkların hızla yayıldığı bu alanlar, çocuklar başta olmak üzere binlerce kişinin hayatını tehdit ediyor.

İsrail saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun sivil altyapının yüzde 88’ini yıktığı, günlük saldırılarla barınma alanlarını hedef aldığı ifade edildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti, 162 binden fazla kişi yaralandı.

