Luka Doncic tek başına

Luka Doncic’ten 42 sayı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda Slovenya ile İtalya karşı karşıya geldi. İlk çeyreği 29-11 önde tamamlayan Slovenya’da Luka Doncic 22 sayı attı, ancak sakatlanarak hemen soyunma odasına gitti. Luka Doncic ikinci çeyreğin ortasında geri dönse de İtalya farkı biraz olsun eritti. Devreye ise Slovenya 50-40 önde girerken Luka Doncic ilk yarıyı 30 sayıyla tamamladı. Slovenya üçüncü periyodu ise 72-56 önde bitirdi. Slovenya 84-77 ile İtalya’yı eleyip çeyrek finalde Almanya ile eşleşti.

77-84

İTALYA-SLOVENYA

SALON: Arena Riga / Letonya

HAKEMLER: Matthew Leigh Kallio (Kanada), Julio Anaya (Panama), Martins Kozlovskis (Letonya)

1. PERİYOT: 11-29

2. PERİYOT: 29-21 (40-50)

3. PERİYOT: 16-22 (56-72)

4. PERİYOT:

5 FAULLE ÇIKAN: Krampelj (36.26), Niang (38.20)

İTALYA: Danilo Gallinari 10, Nicolo Melli 8, Simone Fontecchio 22, Darius Thompson, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo 2, Salio Niang 12, Marco Spissu 6, Mouhamet Diouf 8, Alassandro Pajola 9

SLOVENYA: Martin Krampelj 4, Aleksej Nikolic 7, Klemen Prepelic 11, Edo Muric 6, Rok Radovic 2, Gregor Hrovat 5, Alen Omic 7, Leon Stergar, Luka Doncic 42