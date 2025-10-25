Manchester United formunu tutturdu

Manchester United toparlanıyor

İngiltere Premier Lig’de Manchester United, Brighton’ı 4-2 yenerek art arda üçüncü galibiyetini elde etti. United’da kaleci Altay Bayındır yedek kulübesinde otururken Brighton’da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de forma giydi. Karşılaşmanın 24. dakikasında Matheus Cunha uzaktan plase bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. İlk golün asistini yapan Carlos Casemiro’nun, 34’te savunmaya çarparak yön değiştiren şutunda skor 2-0 oldu. 61’de Bryan Mbeumo farkı üçe yükseltti. 74’te Danny Welbeck skoru 3-1 yaptı. 90’da Charalampos Kostoulas farkı bire indirdi: 3-2. Bryan Mbeumo, 90+7’de son noktayı koydu: 4-2. İngiltere Premier Lig’de bugün alınan diğer sonuçlar şöyle: Newcastle United-Fulham: 2-1 (Jacob Murphy 47, Bruno Guimaraes 90 / Sasa Lukic 56), Chelsea-Sunderland: 1-2 (Alejandro Garnacho 4 / Wilson Isidor 22, Chemsdine Talbi 90)