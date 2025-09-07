CHP İstanbul’da gerginlik artıyor

CHP İstanbul’da gözaltılar var!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü binaya gideceğini açıklamasının ardından 7 Eylül Pazar akşamı için CHP binasında toplanma çağrısı yapılınca polis binayı abluka altına aldı. Bina önünde bir araya gelen bazı partililer ve milletvekilleri duruma tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Binası’na giriş çıkış yapılan noktaların polis tarafından kapatıldığını belirterek şunları söyledi:

“İstanbul il binamızdan tüm Türkiye’ye sesleniyoruz. An itibarıyla il binamıza gelen tüm yollar İstanbul Emniyeti tarafından ablukaya alınmıştır. Maalesef ki buraya yurttaşlarımızın giriş çıkışı engellenmektedir. Bu bir darbedir. Görüyoruz ki bir mahkeme kararından öte bir durum var. AKP iktidarı an itibarıyla siyaset kurumuna el koymak istemektedir. Tüm İstanbulluları il binamıza davet ediyoruz. Buraya gelin demokrasiye, milli iradeye hep birlikte sahip çıkalım.”

Polis barikatına tepki gösteren CHP‘liler ile çevik kuvvet ekipleri arasındaki tansiyon yükseldi. Bir gencin polis ekipleri tarafından barikatın arka tarafına alınmasıyla arbede yaşandı. CHP’li yöneticiler gencin bırakılmasını istedi. Yaşanan arbede sırasında parti binası önündeki bir CHP’linin gözaltına alındığı öğrenildi.