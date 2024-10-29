Meksika’da Maya Uygarlığına ait kaybolmuş antik şehir keşfedildi

Meksika’nın Yucatan Yarımadası’ndaki Campeche eyaletinde arkeologlar, LiDAR (Light Detection and Ranging) teknolojisi kullanarak orman örtüsü altında gizlenmiş bir antik Maya şehri keşfetti. Yeni keşfedilen bu şehir, ‘Ocomtún’ (Taş Sütun) adıyla anılıyor ve bölgedeki araştırmacılara göre, MS 600 ile 800 yılları arasında önemli bir merkezi nokta olarak hizmet vermiş.

Meksika’da büyük heyecan

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) tarafından yapılan araştırmalarda, Ocomtún’da 15 metreye kadar yükselen piramit benzeri yapılar, tören alanları, spor sahaları ve bölgeyi birbirine bağlayan geçitler tespit edildi. Şehir, yüksek bir bölgeye inşa edilmiş ve çevresinde geniş sulak alanlar bulunuyor. Bu özellikler, şehrin dini ve sosyal etkinliklerin merkezi olduğuna işaret ediyor.

LiDAR teknolojisi sayesinde keşfedilen bu antik kent, daha önce bilinmeyen birçok yapının ortaya çıkmasını sağladı. Uzmanlar, Ocomtún’un bölgedeki diğer Maya şehirlerine benzer özellikler taşıdığını ve yerleşimlerin sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor.

Ocomtún, Maya uygarlığının mimari ve kültürel zenginliğine dair yeni bilgiler sunarken, bu keşif arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

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