Çin’den Tayvan’a mesaj!

Çin’in Tayvan’a saldırması an meselesi!

ABD’nin Venezuela harekâtı, başkan Donald Trump’ın Kolombiya, Grönland, Küba ve Meksika’nın sırada olduğuna dair açık konuşmasının ardından Asya’da da sular ısınıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, TV konuşmasında Tayvan ile ilgili olarak “Yoldaşlar, dostlar. Birlikte güzel bir yaşamı kuruyor ve paylaşıyoruz. İki yakadaki yurttaşların bağı kandan daha yoğundur. Anavatanın yeniden birleşmesinin tarihsel eğilimi durdurulamaz. Herkes birlik olup mücadele ediyor, emek veriyor ve katkı sunuyor” dedi.

Bu durum ABD’nin harekete geçmesinin ardından Çin’in de Asya’da kendi kartlarını oynayacağı şeklinde değerlendiriliyor.

Çin-Tayvan sorunu nedir?

Çin-Tayvan anlaşmazlığı, Asya kıtasına yayılan Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan adasına yayılan Çin Cumhuriyeti arasındaki hükümranlık sorunudur

Birinci Dünya Savaşı sonrası Çin’de Milliyetçi Parti ile Komünist Parti arasında devam eden iç savaş, 1949’da Komünist Partinin zaferiyle sona ermiştir. Tayvan adasına sığınan milliyetçi parti lideri Chiang Kai-Shek olağanüstü hal ilan ederek, adada milliyetçi parti dışında her tür partinin faaliyetlerini yasaklamıştır.

Soğuk Savaş nedeniyle Batıyla tüm ilişkileri koparan Çin’i, 1970’lerin başına kadar Birleşmiş Milletler’de Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti temsil etmiştir. 1970’lerde ABD’nin Ping-pong diplomasisi sayesinde Çin ile ABD ilişkileri düzelmiş; Çin Halk Cumhuriyeti tüm Çin’i temsilen Birleşmiş Milletler’e kabul edilmiştir.

Ancak halen 23 ülke, tüm Çin’i Tayvan’ın temsil ettiğini düşünmektedir. Tayvan (Milliyetçi Çin) ile Çin bazı zamanlar savaşın eşiğine gelmiştir.