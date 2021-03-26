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Dünya

Koronanın en çok can aldığı 3. ülke Meksika

ABD ve Brezilya'nın ardından koronavirüste can kaybı 200 bini aşan 3. ülke Meksika oldu.

Photo of Aslı Aslı 1 saat önce
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Latin Amerika’da koronavirüs vakaları ve ölümler gittikçe artıyor. Meksika’da vefat sayısı 200 bini aştı.  Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 584 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 787 yeni vaka tespit edildi.

200 bin 211

Ülkede Kovid-19’a bağlı can kaybı sayısı 200 bin 211’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 214 bin 542’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 752 bin 125’e çıktı.

Meksika böylece ABD ve Brezilya’nın ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 200 bini aşan 3. ülke oldu.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, “dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke” konumunda bulunuyor.

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