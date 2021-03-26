Koronanın en çok can aldığı 3. ülke Meksika

Latin Amerika’da koronavirüs vakaları ve ölümler gittikçe artıyor. Meksika’da vefat sayısı 200 bini aştı. Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 584 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 787 yeni vaka tespit edildi.

200 bin 211

Ülkede Kovid-19’a bağlı can kaybı sayısı 200 bin 211’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 214 bin 542’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 752 bin 125’e çıktı.

Meksika böylece ABD ve Brezilya’nın ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 200 bini aşan 3. ülke oldu.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, “dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke” konumunda bulunuyor.

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