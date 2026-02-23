Meksika’da son tablo

Meksika’da El Mencho’nun öldürülmesi ülkeyi karıştırdı

Meksika‘nın en güçlü ve korkulan suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyeleri, 20 eyalette şiddet dalgası başlattı.

Meksika özel kuvvetleri tarafından yakalandıktan kısa bir süre sonra gözaltında öldürülen liderleri Nemesio Oseguera Cervantes, daha bilinen adıyla “El Mencho”nun öldürülmesine misilleme olarak iş yerlerini ateşe verdiler ve yanan barikatlar kurdular.

Meksika’nın en çok aranan adamı El Mencho, korumaları ile onu yakalamak için görevlendirilen askeri komandolar arasında çıkan çatışmada ağır yaralandı.

Ordu, onu Jalisco eyaletindeki Tapalpa kasabasından başkent Mexico City’ye götürürken öldü.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonda El Mencho’nun en az altı güvenlik görevlisi de öldürüldü, Meksika ordusundan üç kişi ise yaralandı.

El Mencho’nun ölüm haberi yayılınca, kartel üyeleri CJGN’nin aktif olduğu birçok kasaba ve şehirde saldırılar düzenledi.

Bazı kasabalarda, asfaltlara çivi ve sivri uçlu cisimler atarak yolları kapattılar; diğerlerinde ise otobüsleri ve diğer araçları ele geçirip yolun ortasında ateşe verdiler.

Kartel üyeleri ayrıca düzinelerce bankayı ve eczane gibi yerel işletmeyi de ateşe verdi.

Yerel halk tarafından kaydedilen görüntülerde, turistlerin gözdesi olan sahil beldesi Puerto Vallarta da dahil olmak üzere birçok kasaba ve şehrin üzerinde yükselen duman bulutları görüldü.

Yaklaşan FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak şehirlerden biri olan Guadalajara’da ise havaalanındaki yolcuların panik içinde koşup yere çömeldiği görüldü.

Milenio haber sitesi, yakındaki otoyoldan silah sesleri duyduktan sonra bir grubun sığınmak için havaalanına koşmasıyla paniğin yayıldığını bildirdi.

Muhabirler, otoyolda yanmış bir araba gördüğünü ancak terminal içinde silah sesleri duyulduğu söylentilerinin yetkililer tarafından yalanlandığını söyledi.

Birçok kasabada, yerel yetkililer sakinlere evlerinde sığınmalarını söylerken sokaklar ıssız kaldı.

Pazar günü yaşanan olaylar, birçok kişiye 2019’da bir başka kötü şöhretli uyuşturucu baronu Ovidio Guzmán López’in yakalanmasının ardından Sinaloa eyaletinde patlak veren şiddeti hatırlattı.

Sinaloa kartelinin üyeleri ile güvenlik güçleri arasındaki sokak çatışmaları o kadar şiddetliydi ki, Meksika yetkilileri daha fazla kan dökülmesini önlemek için hapsedilmiş uyuşturucu baronu Joaquín “El Chapo” Guzmán’ın oğlu olan Guzmán López’i serbest bırakmaya karar verdi.

Guzmán López 2023’te yeniden tutuklanıp ABD’ye iade edilmiş ve orada uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul etmiş olsa da, o zamandan beri yüksek profilli tutuklamaların ardından kartellerin misilleme saldırıları normal hale geldi.

Meksika’nın Pasifik kıyısındaki Puerto Vallarta’da, turistlere Pazar günü bulundukları yerde kalmaları söylendi.

Videolarda, birçok mahallede yanan arabalardan yükselen siyah dumanlar görülüyordu ve bir turist manzarayı “savaş alanı gibi” diye tanımladı.

Şiddet olayları nedeniyle uçuşların iptal edilmesinin ardından yaklaşık 300 ziyaretçi Puerto Vallarta havaalanında mahsur kaldı.

Güvenliklerini sağlamak için, ağır bir polis eskortu eşliğinde konvoy halinde şehir merkezine transfer edildiler.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, kasabaya gelen ziyaretçilerden “son derece dikkatli olmalarını” ve yerel yetkililerin tavsiyelerine uymalarını, özellikle de içeride kalma emirlerine uymalarını istedi.

Çocuklarıyla birlikte Puerto Vallarta’da tatilde olan Sara Morales, Las Glorias plajından ayrılmalarının istendiğini söyledi.

Meksika gazetesi El Economista’ya verdiği demeçte, “Ne olduğunu bilmediğim için çok korktum” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Jalisco, Baja California, Quintana Roo eyaletleri ile Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León ve Tamaulipas bölgelerindeki vatandaşlarına ikinci bir duyuruya kadar evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Puerto Vallarta’nın bulunduğu Jalisco eyaletinin valisi, tüm toplu taşımayı durdurarak ve toplu etkinlikleri ve yüz yüze dersleri iptal ederek “kırmızı alarm” ilan etti.

El Universal gazetesi, etkilenen Meksika eyaletlerinde 250’den fazla yolun kapatıldığı olayının bildirildiğini yazdı.

Güvenlik yetkilileri, ablukaların %90’ının kaldırıldığını ancak özellikle CJGN’nin kalesi olan Jalisco’da gerginliğin yüksek olduğunu söylüyor.

Ayrıca, 25 kişinin tutuklandığını, 11’inin şiddet olaylarına karıştığı iddiasıyla, 14’ünün ise yağma ve talan iddiasıyla tutuklandığını eklediler.

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, halkı “sakin ve bilgilendirilmiş” kalmaya çağırdı. “Ülkenin çoğu yerinde faaliyetler normal şekilde devam ediyor” diye ekledi.

“El Mencho”nun yakalandığı operasyon nedeniyle Meksika güvenlik güçlerini övdü.

