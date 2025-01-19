ABD-Meksika sınırında gizli tünel bulundu

Ciudad Juarez (Meksika) ile El Paso (Teksas, ABD) arasında kaçakçılık faaliyetleri için kullanılan 300 metrelik bir tünel keşfedildi. Meksika yetkilileri, tünelin kapatılacağını duyurdu. Fırtına drenaj sisteminin içinde gizlenen bu tünelin, bir ila iki yıl içinde inşa edildiği tahmin ediliyor.

Tünelin Detayları ve İnşa Süreci

Tünel, ahşap kirişlerle güçlendirilmiş, aydınlatma ve havalandırma sistemleriyle donatılmıştı. Ciudad Juarez askeri garnizon komutanı General Jose Lemus, tünelin sağlam yapısının uzun süredir kullanımda olduğunu gösterdiğini ifade etti. ABD sınır devriyesinin 10 Ocak’ta tünelin girişini bulup Meksikalı yetkilileri bilgilendirmesiyle, kaçakçılık ağı ortaya çıkarıldı.

Yetkililere Yönelik Soruşturma

Meksika Başsavcılığı, tünelin inşasında yerel yetkililerin bilgisi ya da ihmali olup olmadığını araştırıyor. General Lemus, soruşturmanın kapsamlı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Sınır Güvenliği ve Siyasi Gerilimler

Tünelin keşfi, ABD ve Meksika arasındaki sınır güvenliğiyle ilgili gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, yeniden göreve gelir gelmez kaçak göçmenlere yönelik toplu sınır dışı operasyonları başlatma sözü verdi. ABD’nin diplomatik baskısı altında olan Meksika, sınır güvenliği konusunda en büyük göçmen baskısını yaşarken, ülkenin güneyine doğru yoğun göçmen transferleri yapıyor.

Silah Kaçakçılığına Dikkat Çekildi

Meksika’nın yeni Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD’ye sınır ötesi silah kaçakçılığını durdurma çağrısında bulundu. Sheinbaum, “ABD’den Meksika’ya gelen yasa dışı silah akışı, bizim güvenlik politikalarımızı tehdit ediyor. Bu konuda ciddi adımlar atılmalı,” açıklamasında bulundu.

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