ABD Başkanı Biden, Edmundo Gonzalez’i “Venezuela’nın Seçilmiş Devlet Başkanı” olarak ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez’i Beyaz Saray’da “Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı” sıfatıyla kabul etti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, 28 Temmuz 2024 seçimlerinde Gonzalez’in mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan çok daha fazla oy alarak seçimleri kazandığını ve bu sonucun barışçıl bir şekilde onurlandırılması gerektiğini belirtti.

Biden’ın açıklamasında, Gonzalez’in zaferinin “Venezuela’nın demokratik yönetime geçişi” için bir fırsat olduğunu vurguladığı ifade edildi. İkili arasında yapılan görüşmede, ülkedeki siyasi kriz ve demokrasiye geçiş süreci ele alındı.

Maduro Hükümetinden Sert Tepki

Venezuela hükümeti, Biden’ın bu hamlesine sert tepki göstererek ABD’yi “uluslararası hukuku ihlal etmek” ve “Latin Amerika’da emperyalist politikalarını sürdürmek” ile suçladı. Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Biden yönetiminin “siyasi meşruiyetini yitirmiş bir figürü destekleyerek” Venezuela halkının iradesini yok saydığı ifade edildi.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello da yaptığı açıklamada, Nicolas Maduro’nun halkın iradesiyle üçüncü kez devlet başkanı seçildiğini vurguladı. Cabello, Gonzalez’in Venezuela’ya döndüğü takdirde derhal gözaltına alınacağını belirterek, “Gonzalez’in yemin etmek üzere Venezuela’ya gelmesine tek bir ihtimal bile yok,” dedi.

Gonzalez’in Yemin Etme Planı

Muhalefet adayı Gonzalez, 28 Temmuz seçim sonuçlarını tanımadığını açıklamış ve 10 Ocak 2025’te Venezuela’ya gelerek devlet başkanı olarak yemin edeceğini duyurmuştu. Ancak Venezuela hükümeti, Gonzalez hakkında çıkarılan tutuklama kararını hatırlatarak bu planı hayata geçirmesinin imkânsız olduğunu belirtti.

Seçim Sonuçları Hakkında Tartışma

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024’te duyurduğu resmi sonuçlara göre, Nicolas Maduro oyların yüzde 51,20’sini alarak üçüncü kez devlet başkanı seçilmişti. Ancak Gonzalez ve bir diğer muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını kabul etmeyerek süreci “hileli” olarak nitelendirmişti.

Gonzalez, seçim sonrası hakkında çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle İspanya’ya sığınmış ve burada yaşamını sürdürüyordu. ABD’nin desteğini alarak Venezuela’daki siyasi mücadelede yeniden öne çıkan Gonzalez, uluslararası camiadan Maduro yönetimine karşı daha fazla baskı yapılmasını talep ediyor.

ABD-Venezuela Gerginliği Derinleşiyor

Biden’ın Gonzalez’i “seçilmiş başkan” sıfatıyla ağırlaması, ABD ile Venezuela arasındaki siyasi tansiyonu yeniden yükseltti. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD’nin bu tutumunun Venezuela’nın istikrarını bozmayı amaçladığını belirterek, halkın bu tür müdahalelere boyun eğmeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump’ın göreve başlamasından haftalar önce, ülkenin büyük bir kısmında yeni offshore petrol ve gaz sondajını yasaklayan geniş kapsamlı bir karar aldı.

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