ABD ve İsrail’den İran anlaşması!

İran’da protestolar büyüyor

Amerika Birleşik Devletleri‘nin Venezuela’ya müdahalesinin ardından dünya adeta kazan gibi kaynıyor.

Veneuzela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun askeri operasyonla derdest edilip ABD’ye götürülmesinin ardından Donald Trump son açıklamasında Venezuela, Küba, Kolombiya ve Grönland’a operasyon sinyali vermiş, İran konusunda da vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki ekonomik protestolar sırasında güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere ateş etmesi durumunda, ABD’nin devreye girebileceğini söyledi.

Trump, “Barışçıl protestocular öldürülürse Amerika onların yardımına koşacaktır. ‘Locked and loaded’ (tam teyakkuzdayız) ve hazırız,” şeklinde ifadeler kullandı

Hizbullah’a yakın Lübnan gazetesi Al Ahbar ise şu iddiaları ortaya attı:

“Lübnanlı yetkililerin uluslararası kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Trump ile Netanyahu, geçen hafta Florida’daki görüşmelerinde, nükleer programını tamamen durdurmaması ve bölgedeki vekillerine desteğini kesmemesi halinde İran’a saldırı başlatma konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan, İran’daki kaosun tüm bölgeye yayılabileceği endişesiyle Tahran ile anlaşma için arabuluculuk girişimlerinde bulunuyor.”

İran ise ülkedeki protestocularla “dayanışma” açıklaması yapan Netanyahu ve Trump’a şiddete teşvik suçlamasında bulundu.

Haftalık basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi şunları söyledi:

“Siyonist rejim, bölünme yaratmak ve ulusal birliğimizi baltalamak için en ufak fırsatı bile değerlendirmeye kararlı. Biz de tetikte kalmalıyız.

İsrail ile ABD liderleri şiddete teşvik ediyor.

Ekonomik baskı ile eş zamanlı olarak gerilim ortamını ve psikolojik savaşı sürdürmeye çalıştıkları tartışmasız.

İran’ın egemenliğinin ve ulusal varlığının savunulması konusunda silahlı kuvvetler en küçük taviz vermeyecek.”